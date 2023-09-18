Эксклюзив 18 сентября 2023, 17:28 «Омерзительный хищник». Британцы накинулись на комика Брэнда из-за его слов о России Блогер «Голос Мордора»: британцы накинулись на комика Брэнда после слов о РФ Russell Brand / «ВКонтакте»

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Британское общество ополчилось на знаменитого стендап-комика, общественного деятеля Рассела Брэнда, который всего одной фразой «поимел» внешнюю политику Соединенного Королевства. Об этом в авторской колонке для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Если вы сейчас откроете сайт какого-нибудь британского издания типа Daily Mail, то увидите, что вся заглавная страница посвящена актеру-комику по имени Рассел Брэнд. Вернее, даже не ему. Вся страница — сплошь рассказы несчастных дам, которых этот самый Рассел Брэнд либо изнасиловал, либо просто домогался, либо совершал в отношении них еще что-то непотребное. Вот просто лавина!

Причем самое интересное, что все эти дамы очень долго молчали. Годами держали это в себе, и ничто не предвещало. Но вот тут плотину внезапно прорвало.

Слова и истерика

Разумеется, никто не предоставляет никаких доказательств. У Моники Левински было хотя бы платьице со следами семени «друга Билла», но вот тут — вообще ничего. Сплошные слова и истерика. И оскорбления. Как только не клеймят Рассела Брэнда: «омерзительный хищник» — самое ласковое и толерантное название. Как будто бы он всех собою дам намеревался в итоге съесть, но что-то помешало.

Как водится в таких случаях, все, с кем сотрудничал Рассел, немедленно разрывают с ним отношения, отказываются от контрактов и полностью выступают на стороне униженных дам. Netflix, например, уже отменил шоу Рассела, кроме того, он потерял несколько контрактов с рекламными агентствами.

Актер, который годами был любимой звездой британцев, внезапно оказался самым настоящим монстром, врагом рода человеческого по сексуальной части. И понять бы почему вдруг эту плотину прорвало, да так вот внезапно и мощно.

Причина — политическое высказывание

И, как мне кажется, ларчик открывается крайне просто. Он вообще не на замке, если говорить честно. Надо просто обратить внимание на одно из высказываний Рассела Брэнда по политической части. Цитирую: «Мы сражались бок о бок с Советским Союзом против реальных нацистов. А сейчас, похоже, бок о бок с реальными нацистами сражаемся против России».

Надеюсь, теперь вам понятно все?

Не знаю, кто как, но я лично не верю в такое обилие сексуальной агрессии от Рассела Брэнда. Зато четко понимаю, что он всего одной этой фразой очень «поимел» британскую внешнюю политику. И простить такое от столь известного и авторитетного артиста никак невозможно. Его необходимо растоптать, уничтожить, отменить. Чем все британское общество сейчас консолидировано и занимается.

Очень интересно чем закончится эта история. Комика уже призывают судить, но если никаких доказательств не будет найдено, осудить его не смогут. Будет очень похоже на историю с Кевином Спейси. Правда, Спейси не делал политических заявлений, а значит, когда в истории с Расселом найдутся ложечки, осадок останется очень серьезный и надолго.