Эксклюзив 12 мая 2023, 18:08 Окно Овертона в действии. Прибалты сдадут сбежавших от мобилизации украинцев Политолог Самонкин: Киев через Эстонию пытается призвать беженцев в ВСУ Сайт ВСУ

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На днях МИД Эстонии заявил, что украинские беженцы, которые проживают в республике, должны пройти двухнедельные сборы в эстонских ВС. За отказом последует немедленная депортация на родину. Эксперт и участник «Изборского клуба», член Молодежной ассамблеи Совбеза от России, председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин рассказал «360», что может скрываться за таким решением Таллина.

Далее — прямая речь.

Марионетки большой игры

Здесь в первую очередь срабатывает миграционный фактор, поскольку все больше людей с проукраинской позицией начинают понимать, что они марионетки в большой геополитической игре Запада против России. Естественно, русофобию лучше всего проявлять на улицах, в интернете или в каком-то безопасном формате, но не на передовой и уж тем более не брать автомат.

Очень много украинцев мигрировали на территорию ЕС, пользуясь безвизом, осели на территории Прибалтики и Европы. Киевский режим понимает, что ему не хватает не только оружия, но и людских ресурсов.

Правда о чудовищных последствиях этого противостояния, числе жертв выявляется все больше. Украинские потери — гигантские. Они в три-четыре раза больше официальных.

Естественно, что блогеры и СМИ показывают картинку кладбищ, захоронений, то есть того, как украинские власти относятся к собственным солдатам. Конечно, у здравомыслящих людей отбивается желание работать и служить в интересах Киева.

Артемовск / РИА «Новости»

Найти и наказать всех

Пользуясь тем, что трансатлантическая зона едина для НАТО и Прибалтики, киевский режим применяет уловки, чтобы определять тех самых беженцев, но не наказывать их с точки зрения уголовной или административной ответственности и вводить против них санкции, а с позиции принудительной отправки в ВСУ любыми путями.

Украинская мобилизация напоминает гитлеровскую Германию, когда ярые нацисты на улицах громили еврейские магазины, избивали евреев и тех, кто не согласен с их политикой. Примерно то же самое сейчас на Украине: людей хватают пачками, где бы они ни находились.

Боец ЧВК «Вагнер» осматривает трофейное оружие иностранного производства, оставленное на позициях ВСУ при отступлении в Донецкой области / РИА «Новости»

Конечно, все больше беженцев уезжают в Европу, надеясь там заработать и «пересидеться», но инициативы Киева не помогут. Эстония, Латвия и Литва обладают малым человеческим капиталом. Эти страны не имеют комплексной защиты и находятся под юрисдикцией НАТО и США.

В целом нет гарантий, что если украинец попадет в их вооруженные силы, то он не будет завтра же отправлен на фронт в виде наемника. Под грифом службы в армии срабатывает интересное окно Овертона.

Эта практика полностью нарушает международное право и основные принципы свободного передвижения, особенно учитывая тот факт, что официально Киев не объявлял России войну.

Документов, которые бы признавали военное положение, у самой Украины нет. Киев только разорвал дипотношения с Москвой.

Россия — ключ к безопасности

Украинские беженцы будут искать лазейки, записывать блоги, советы и так далее, но киевский режим еще больше отторгнет людей Украины и от единой консультации. Дальнейшие решения по поводу отправки на фронт беженцев создадут еще больше протестных настроений в адрес Зеленского, который потерял реальность и выглядит обезумевшим диктатором.

Самым безопасным способом избежать тотальной мобилизации и не умирать за Киев остаются Россия и эмиграция на освобожденные районы, где власти дают юридическую правовую и гуманитарную защиту людям от преследований. Выход один — идти к нам и заканчивать служить этому режиму.

В отношении Европы они (украинцы — прим. ред.) становятся пешками и разменной монетой, которую могут хоть завтра отправить на фронт.