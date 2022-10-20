Арест сына губернатора Красноярского края Александра Усса: подробности | 360°

Мир 20 октября 2022, 16:05 Охота на ведьм по-американски. В задержании сына красноярского губернатора нашли политический мотив Политолог Маркелов объяснил дело против Артема Усса политической токсичностью РИА «Новости»

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Красноярский губернатор Александр Усс заявил, что задержание его сына по требованию США имеет политическую подоплеку. Артема Усса обвинили в нарушении режима санкций, контрабанде и отмывании денег. За это в Штатах ему грозят десятилетия тюремного заключения.

Что известно о задержании Артема Усса

Накануне в Италии задержали Артема Усса и еще четверых россиян — Юрия Орехова, Светлану Кузургашеву, также известную как Лана Нейман, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова. Всем им американские власти предъявили обвинения в уклонении от санкций, контрабанде и отмывании денег. Об этом сообщил офис прокурора Восточного округа Нью-Йорка.

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По версии прокуратуры Соединенных Штатов, обвиняемые незаконно получили доступ к американским военным технологиям и санкционной венесуэльской нефти, использовав для этого подставные компании и криптовалюты. О каких именно технологиях идет речь, в ведомстве не уточнили. Также россиян обвиняют в отмывании десятков миллионов долларов «для российских олигархов, организаций, попадающих под санкции, и крупнейшего в мире энергетического конгломерата».

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Местные правоохранительные органы назвали Артема Усса совладельцем гамбургской частной компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA), которая торгует промышленным оборудованием и сырьем. Генеральный директор фирмы — Юрий Орехов. Светлану Кузургашеву обвинили в том, что она возглавляла неназванную подставную компанию, которая участвовала в преступных схемах.

«Используя NDA в качестве подставной компании Орехов и Кузургашева искали и покупали у американских производителей секретные военные технологии и технологии двойного назначения, включая современные полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, „умных“ боеприпасах, радарах, спутниках и других космических военных приложениях», — говорится в заявлении прокуратуры.

Далее, по версии следствия, обвиняемые перепродавали товары находящимся под санкциями российским фирмам «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые якобы принадлежат Телегину и Тулякову и обслуживают российский оборонный сектор.

Политический мотив

Александр Усс уверен, что уголовное преследование его сына имеет политическую подоплеку.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал он в своем Telegram-канале.

Политический советник Сергей Маркелов согласился с чиновником. По словам эксперта, любые процессы в мире, в том числе экономические, сегодня приобретают политический окрас.

«В Америке еще летом был создан специальный центр, который возглавляет один из бывших церэушников, военных разведчиков, генерал в отставке. Цель этого центра — искать и отлавливать „круги на воде“: детей, внуков политической элиты России, Ирана и так далее», — объяснил он.

Именно этот центр, по мнению Маркелова, причастен и к делу против Артема Усса. Политолог уверен, что если бы бизнесмен не был россиянином или продавал те же самые товары любой другой стране, он бы не подвергся преследованию.

Все русское сегодня считается политически токсичным в мире. Это яркий пример такого кейса, потому что до 24 февраля это был совершенно нормальный, отлаженный, юридически чистый бизнес, который работал с полуправительственными структурами Сергей Маркелов.

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин добавил, что решение о задержании Артема Усса и его коллег могли принять на самых высоких уровнях государственных институтов США и Европы, так как цель преследования — разрушение торгово-экономических связей с Россией.

«У меня нет сомнений, что этот инцидент сугубо политический и направлен на устрашение тех людей, которые имеют отношение к органам государственной власти», — сказал собеседник «360».

Что будет дальше?

По мнению Самонкина, Россия должна ответить на задержание своих граждан на уровне Министерства иностранных дел. В нынешних политических условиях внешнеполитическому ведомству стоит задуматься о создании подразделения правозащитников, которые бы занимались не только интересами российского бизнеса в странах Евросоюза, но и оказывали юридическую помощь самим бизнесменам, против которых могут фальсифицировать уголовные дела, подчеркнул политолог.

«\Ситуация не новая, и то, что ввели санкции против отдельно взятых людей, которые имеют ярко выраженную пророссийскую гражданскую позицию, по-моему, еще раз подчеркивает страх коллективного запада перед тем, что эти люди способны усиливать российско-европейскую кооперацию»\ Юрий Самонкин

Однако, как заявил «360» юрист Эдуард Шалоносов, заступничество российских официальных лиц на международном уровне в нынешней политический ситуации не будет иметь никакого веса. Более того, по словам юриста, обвинения в адрес россиян могут быть обоснованными, так как те действия, которые российскому обывателю кажутся безобидными, могут противоречить законодательству США.