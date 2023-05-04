Мир 04 мая 2023, 22:23 Охота на мафию. Европа взялась за мощную преступную сеть Европол: члены одной из самых мощных преступных сетей в мире теперь под стражей Unsplash

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В последние годы власти ведут интенсивную кампанию против «Ндрангеты»*, возможно, самой богатой организованной преступной группировки в мире. В Европоле отметили, что «эта мафиозная организация несет ответственность за большую часть европейской торговли наркотиков в сочетании с систематическим отмыванием денег, взяточничеством и насилием».

*Ндрангета — крупнейшая итальянская организованная преступная группировка, происходящая из Калабрии — самой бедной провинции Италии.

Рейд в Италии

В общей сложности арестовали 132 человека в 10 странах в ходе масштабной и сложной операции с участием 2770 полицейских, сообщили в заявлении международного полицейского агентства ЕС.

Итальянские правоохранительные органы заявили, что арестовали 108 человек по обвинению в международном незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и хранении оружия.

Итальянские карабинеры / РИА «Новости»

Охота на глав мафии

В последние годы власти ведут интенсивную кампанию против «Ндрангеты» в рамках масштабной многонациональной полицейской операции. В ходе этой операции европейская полиция произвела целый ряд арестов, сообщил NBC News с ссылкой на Европол.

В феврале французская полиция арестовала 63-летнего мафиози Эдгардо Греко, который был связан с группировкой «Ндрангета». По данным Европола, после того, как его осудили за двойное убийство в 1990-х годах, глава мафии провел в бегах 16 лет. Глава мафии скрывался во Франции и работал в пиццерии под чужим именем.

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В январе итальянская полиция арестовала самого разыскиваемого человека в стране, босса мафии Маттео Мессину Денаро. Он скрывался от полиции три десятилетия. Предполагается, что Денаро был лидером преступной группировки Cosa Nostra. Европол сообщил, что босса мафии «по воле случая задержали, пока тот направлялся в больницу на острове Сицилия».

Расследование, которое привело к арестам в среду, сосредоточилось на нескольких влиятельных семьях из Сан-Луки. По словам Европола, в течение многих лет они вели межсемейную вражду, что привело к смертельным перестрелкам в Италии и Германии.

Аресты в других странах Европы

Немецкая полиция провела рейд на автомойке в Мюнхене, сообщил представитель полиции Баварии Людвиг Вальдингер агентству Reuters. Сервис использовался как прикрытие для преступной деятельности группировки.

Еще несколько человек задержали в других странах: шестерых — в Бельгии, троих — во Франции, по одному в Испании, Португалии и Румынии, отметил Bild.

Расследование и поиски возможных членов преступной группировки продолжаются. Европол

Последние массовые задержания членов «Ндрангеты» прошли в 2019 году, тогда под арестом оказались более 300 человек.