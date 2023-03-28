Мир 28 марта 2023, 17:11 Огнестрельная дилемма. Оружие стало единственной гарантией безопасности в США Политолог Дробницкий заявил, что трансгендера-убийцу постараются сделать жертвой Фото: freepik.com

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Президент США Джо Байден вместо соболезнований родным жертв расстрела в Нэшвилле признался в любви к мороженому. Это вполне отвечает американской культуре, рассказал «360» политолог Дмитрий Дробницкий. Тем более что школьный шутинг демократы наверняка будут использовать для ограничения продажи оружия. Вот только неясно, кто защитит простых американцев от уличных бандитов: полиции давно дали приказ относиться к преступникам толерантно.

Далее — прямая речь.

Американская культура

Замечание Байдена о мороженом вполне укладывается в культурный код американцев: они могут и на похоронах шутить. Это в духе англосаксонской культуры и не снижает, что называется, трагизма момента.

Другое дело, что едва случилась стрельба в школе, Байден тут же отправился туда выступать. Такова повестка Демократической партии: «Оружие — это плохо!» А вот ехать в Огайо он не стал — зачем, там же избиратели экс-президента Дональда Трампа живут.

Кстати, с самой стрельбой в Нэшвилле дело довольно мутное, которое, скорее всего, «заметут под ковер». Ведь не исключено, что нападавший трансгендер был жертвой гормональной терапии.

Убежден, что вокруг этого убийцы будет затеяна политическая игра. Ранее National Public Radio рассказывало, что трансгендеры, геи, квиры и прочие представители ЛГБТ+ собираются на собственные оружейные вечеринки.

Хотя отношение к гражданскому оружию в этом СМИ отрицательное, тут они за: эти люди имеют право себя защищать. Вот белым гетеросексуальным мужчинам нельзя давать винтовки и пистолеты.

Поэтому дело попытаются повернуть так: один безумный человек пришел, убил невинных людей, значит, надо отобрать оружие у избирателей Трампа. Именно эту тему будут продвигать в массы.

Оружие Одри Хейл, расстрелявшей людей в Нэшвилле / Twitter

Толерантность для преступников

После каждого случая нападения с применением огнестрельного оружия ряд политиков требуют ограничить его свободную продажу. Однако дальше слов подобные инициативы никогда не идут — и этому есть довольно простое объяснение.

Дело в том, что число людей, погибших при шутинге, все равно в сотни раз меньше, чем погибших при насильственных преступлениях со стороны банд, наркоманов и остальной уличной преступности США.

На местные органы власти давят через различные федеральные гранты, от которых стали зависеть многие отделения полиции. Их вынуждают более толерантно относиться к так называемым мелконасильственным преступлениям.

То есть наркоман, который с ножичком «отжал» кошелек, может на первый раз отделаться условным сроком. Вообще не станут возбуждать дело за распространение наркотиков, если это не огромная партия.

Такая политика создает криминогенную обстановку, а люди хотят спать дома спокойно. Разумеется, большинство американцев шлют к черту любые ограничения оружия. Они хотят иметь полуавтоматическую винтовку для безопасности.

Ведь их просто некому защищать. Наличие оружия и законодательство Соединенных Штатов, где самооборона не запрещена, дают гораздо большую безопасность, чем рассказы о том, как хорош будет мир, когда оружия не будет совсем.

Для конкретного человека в той среде, которую создал в США либеральный истеблишмент, лучше иметь пушку, чем обходиться без нее.

Проблем с оружием некому решать

Ситуация с оружием в Соединенных Штатах откровенно запущенная, причем со всех точек зрения. Его контрабанда идет не только из-за границы, но и между штатами. Кражи, огромное количество нелегальных «стволов», которые ввозят не пойми как.

Подозревают военных, что они приторговывают оружием, в том числе трофейным: в Афганистане, Ираке они понахватали автоматов Калашникова. Чуть ли не базуки продаются на улице, главное — знать место, куда обращаться за подобным товаром.

Но вместо того, чтобы как-то решать эту проблему, республиканцы защищают оружейных лоббистов и своих избирателей. А демократы начинаются ущемлять законопослушных владельцев оружия, которые нигде, кроме тира, в жизни не стреляли.

Проблема оказывается загнана в угол: с одной стороны — шутинг, с другой — постоянное уличное насилие, с третьей — политика. Все это накладывается на плохую ситуацию с психическим здоровьем американцев. Но никому до этого нет дела, у всех другая установка.