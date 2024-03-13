Эксклюзив 13 марта 2024, 00:40 «Одурманивают население». Политолог оценил заявление об отправке 300 тысяч военных НАТО в Польшу Политолог Михайлов: не только Европа, но и РФ подготовится к возможной эскалации РИА «Новости»

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Заместитель начальника Генерального штаба Войска польского Кароль Дымановский заявил о готовности НАТО перебросить в Польшу 300 тысяч военных, уточнив, что при необходимости контингент альянса в стране могут увеличить. К чему готовится Европа, и как России реагировать на заявление польских военных, в беседе с «360» рассказал политолог и военный эксперт Евгений Михайлов.

Польские страхи и угрозы

По его мнению, нет ничего удивительного в существовании плана на развертывание в Польше 300 тысяч натовских военных. Михайлов напомнил, что страны альянса в разы увеличили закупки вооружений для собственных нужд безопасности.

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«На фоне истерии в отношении возможных боевых действий с Россией это очень хорошо работает и одурманивает население. При этом население в той же Польше резко против активизации антироссийской риторики. Они, конечно, не любят Россию, но и воевать не хотят», — заявил политолог.

РИА «Новости»

Михайлов добавил, что недавно и представитель Швеции заявил о том, что не хочет постоянной военной базы НАТО на территории своей страны. Шведские власти понимают, к чему все идет, но не факт, что конфликт вообще возникнет, так как уже этой осенью ситуация может измениться после президентских выборов в США, подчеркнул эксперт.

Не только в Европе ждут перемен

Михайлов предположил, что в Европе ждут начала гражданской войны в США в случае, если демократы проиграют выборы бывшему президенту страны Дональду Трампу. Неизвестно, какими будут перемены, но не только европейцы к ним готовятся.

«Российская Федерация сейчас активно ведет наступательные действия. Нам пока под шумок нужно на самом деле по максимуму выполнить поставленную президентом задачу специальной военной операции», — объяснил политолог.

Он отметил, что в России сейчас появляются новые военные округа, в разы активизировалось производство новых типов вооружений, планируется создание новых заводов. Другими словами, отечественный «военно-промышленный комплекс включен по максимуму».

«Так что мы тоже готовимся к возможной эскалации, но мы ее не хотим», — резюмировал собеседник «360».