Эксклюзив 10 февраля 2023, 22:06 Одиннадцать друзей Трампа. Группа конгрессменов выступила против Байдена Доктор исторических наук Рогулев: в США зреет скептицизм по вопросу поддержки Украины Восковая фигура 45-го президента США Дональда Трампа в музее восковых фигур «Дежавю» в Сочи. / РИА «Новости»

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Одиннадцать конгрессменов внесли на рассмотрение документ под названием «Резолюция об усталости от Украины». Они требуют от администрации президента США Джо Байдена срочно прекратить поддержку боевых действий на Украине. Доктор исторических наук, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев объяснил «360» мотивы американских политиков.

Далее — прямая речь.

Цель – поставить Байдена в неудобное положение

Это такая игра, которая началась между республиканцами, демократами и [президентом США Джо] Байденом. Конечно, вот-вот возникнет вопрос расходов: в связи с тем, что глава американского государства должен скоро представить свой бюджет.

Во-вторых, ожидаются переговоры по поводу потолка государственного долга, который нужно либо повышать, либо сокращать расходы.

В преддверии этих дебатов некоторые конгрессмены ставят такие вот шпильки Байдену.

Но, конечно, надо оговориться: речь идет только о резолюции. А это ни к чему не обязывающий документ. Но зато она может обнажить, кто поддерживает идею отказа от финансирования Украины, а кто — нет.

В любом случае такие резолюции — это что-то из разряда политической игры, не более. Цель ее авторов в том, чтобы поставить администрацию Джо Байдена и демократов в неудобное положение.

Автор: Виталий Подвицкий / РИА «Новости»

Проект «Украина»

Другое дело, что, конечно, этот вопрос для США не такой простой — в любом случае. Украина — это американский проект, который имеет огромную историю, и активное участие в нем принимали обе партии.

Я уже не говорю про события, которые происходили после 2014 года, но даже и на тот момент они заявляли, что вложили в Украину пять миллиардов долларов, чтобы состоялся переворот.

РИА «Новости»

Да и до этого США 20 с лишним лет вели планомерную политику отчуждения Украины.

Поэтому бросить сейчас свой проект на самотек им очень сложно. Не для всех американцев это простое решение.

Тем не менее число скептиков растет, оно будет возрастать по ходу обсуждения расходов.

Байден озвучил объемы помощи Украине, и они уже достаточно значительные — 100 миллиардов долларов. Это не копейки. Тем более, что эти деньги были выделены за такой короткий срок. Получается, что вопрос касается каждого американца.

Трамп снова идет к власти?

Байдена критикуют, что из-за него США утрачивают влияние. Другое дело — Трамп.

Но что касается версии про «11 друзей Трампа», то скажу вот что. Собственные выдвиженцы в Конгрессе США у него, безусловно, есть. Но Дональд Трамп — это не совсем республиканская партия. Это раз.

Во-вторых, украинский президент ему очень насолил с этим компроматом. Послал его подальше, если грубо. И, конечно, у Трампа теперь зуб на Украину.

Тем более, он всегда считал, что разбрасываться большими деньгами за границей, когда США требуются инвестиции, — не нужно.