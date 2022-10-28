Путин назвал Одессу символом раздора и мира: подробности | 360°

Мир 28 октября 2022, 21:30 Русский город должен вернуться в Россию. Одесса — символ раздора и мира Политолог Неменский заявил, что Одесса стала самым значимым городом Украины Публичное достояние

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Владимир Путин заявил, что Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. Сегодня она стала важнейшей точкой на карте Украины как единственный в стране выход к Черному морю. Однако политологи уверены, что это русский город, которому пора возвращаться домой.

Яблоко раздора или ключ к решению проблем?

Во время пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы венгерского журналиста Габора Штира, посоветовал ему обязательно совершить путешествие в Одессу, чтобы увидеть красивый город с удивительными традициями и историей.

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«Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», — сказал глава государства.

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Он напомнил, что Одессу основала российская императрица Екатерина II, и даже самые радикальные украинские националисты не решаются снести памятник ей, который находится на Екатерининской площади — в самом центре города.

Памятник основателям города Одесса / Викимедиа

Город героев в руках убийц

Без преувеличения можно сказать, что Одесса — город-герой и город героев, причем необязательно одесситов. Когда в 1941 году туда ползла фашистская нечисть, защитники города обшили легкой борней гусеничными тракторами СТЗ-5, снабдили пулеметами на фальш-башнях и вывели против врага «танки» НИ-1. Название расшифровывалось просто: «на испуг».

Адский лязг и скрежет машин, душераздирающий вой сирен, которые также установили на «танки», произвели такое смятение в рядах захватчиков, что они бросали свои боевые машины и оружие, удирая от советских монстров.

Советский артиллерийский расчет под Одессой, 1941 год. / Викимедиа

В августе того же года на помощь одесситам прибыл отряд 250 донецких шахтеров. Они получили задание прикрывать 412-я батарею береговой обороны Первого Черноморского полка морской пехоты, который оборонял город от неприятеля, рассказал Мирослав Руденко газете «Донецкий кряж».

Горняки были практически безоружны: тельняшки, пять-шесть гранат на брата, ножи и саперные лопатки, так что бой был только один. Однако ценой своей жизни шахтеры смогли спасти батарею и остановить атаку на Одессу. Долгое время этот подвиг оставался неизвестен, но в мае 2010 года стараниями ветерана Великой Отечественной войны Новомира Царихина в память о героях открыли памятник.

Памятник шахтерам — защитникам Одессы / Викимедиа

В свете нынешней украинской политики кто знает, цел ли еще этот монумент? Мир стал другим, и Одесса не исключение: 2 мая 2014 года в местном Доме профсоюзов заживо сгорели более 30 человек, девять разбились насмерть, пытаясь спастись из горящего здания. Среди погибших — семь женщин и один несовершеннолетний подросток.

Все из-за того, что националисты закидали «коктейлями Молотова» здание, где укрылись противники Евромайдана. Полиция бездействовала, пожарные добирались почти час.

Но ни те, кто поджигал Дом профсоюзов, ни те, кто не давал его тушить и саботировал помощь людям, не были наказаны. Лишь главу Одесской областной государственной администрации уволили: правда, это, скорее всего, произошло бы и так.

РИА "Новости" РИА "Новости" РИА "Новости" РИА "Новости" РИА "Новости"

Единственный выход к морю

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в разговоре с «360» отметил, что Одессу создавали как важнейший портовый город и до сих пор она остается в этом статусе. Ее ценность стала еще неоспоримее после того, как Украина потеряла Крым, а теперь и выход к Азовскому морю.

Перспектива потери Одессы для Украины означает принципиальное изменение ее геополитического положения: страна останется без выхода к морским путям и при этом в довольно враждебном окружении. Поэтому сохранение черноморского города-порта — сейчас приоритетная задача для киевского режима. Олег Неменский

По словам политолога, «жемчужина у моря» стала гораздо более важным регионом, чем Харьков, Днепр или Запорожье. Кроме того, Одесса — значимый культурный центр, хотя в последнее время эта ситуация в городе меняется. Он становится все менее русскоязычным, там все больше появляется выходцев из украиноязычных регионов страны.

Одесский порт / Публичное достояние

«Это меняет атмосферу: появляется такой ежедневный бытовой украинский национализм, который вносит дополнительные конфликты в жизнь горожан, внутренняя обстановка довольно сильно накалена. Но при этом значимость одесситов для общественной и политической жизни Украины высока», — сказал Неменский.

При этом он отметил, что Одесса еще и торговый город, в котором люди умеют договариваться. Его жители настроены на переговоры, в отличие от украиноязычной части Украины. Однако события показывают, что сейчас чаще всего все решается именно на поле боя, а не через поиск компромиссов.

Пророссийское население выжгли огнем

Историк рассказал, что трагедия в Доме профсоюзов имеет куда большее значение для русского мира. Люди были шокированы произошедшим, особенно радостной реакцией широких слоев украинского населения. Это обнажило огромный ценностный разрыв между русско- и украиноязычными жителями Украины.

В плане внутриукраинского развития это была удачная операция спецслужб по уничтожению нелояльных элементов в городе. Ее обыкновенно вспоминают в положительном ключе: что благодаря этому не появилась Одесская народная республика и не началась война на юге страны. Олег Неменский

Сожжение людей заживо, бездействие полиции и тот факт, что никто из виновных так и не понес ответственности за это преступление, сильно подействовали на одесситов. После тех событий все, кто склонялись к пророссийским настроениям, вынуждены были замолчать и молчат до сих, добавил Неменский.

Компромиссов не будет

Украинский экономист, политолог Александр Дудчак уверен, что события в Одессе 2014 года стали своего рода «точкой невозврата». Это был жесткий, бесчеловечный шаг властей, который задавил попытки сопротивления. Люди увидели, что помощи ждать неоткуда, бандиты действуют безнаказанно, а преступников возводят в ранг героев.

Разрушения внутри Дома профсоюзов после пожара / Викимедиа

«Причем я говорю даже не об исторических преступниках, а о современных: тех, кто сжигал людей в Одессе, тех, кто убивал Олеся Бузину, например. Тот же депутат Гончаренко, который делал селфи на трупах, и все остальные — герои, все живут хорошо, в отличие от тех, кто пытался защитить свои традиции и законную власть», — сказал Дудчак.

Он подчеркнул, что судьба многих не согласных с прозападным правительством Украины неизвестна, кто-то до сих пор в застенках киевского режима. Это был мощный акт подавления воли, и на протяжении восьми лет все продолжалось, хоть в более легкой форме. Пример одесского Дома профсоюзов останавливал многих.

«Власти восемь лет ведут войну против населения своей страны. На Украине теперь от 52 миллионов осталось не более 20 миллионов жителей, и они в большинстве своем, может, уже и не против этой власти. Поэтому никакого примирения быть не может: Одесса должна быть русским городом, каким она и была всю свою историю», — подытожил собеседник «360».