Эксклюзив 08 апреля 2024, 23:11 Очередная пощечина Западу. Китай лишит Европу хлопка, а Украину — боеприпасов Блогер голос «Мордора»: Китай оставит ЕС без хлопка, а Украину — без снарядов РИА «Новости»

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Китай может в любой момент отказать странам Европы в поставках хлопка по геополитическим причинам. Это повлияет на работу производителей пороха и взрывчатки, а также скажется на вопросе помощи Украине. О сложившейся ситуации в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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В The Financial Times вышел материал, в котором говорится, что европейские производители пороха и взрывчатки на 70% зависят от поставок хлопка из Китая и это является одной из главных причин, почему не получается наладить выпуск боеприпасов для Украины.

Хотелось бы купить хлопка побольше, но Китай не продает. Наверное, самому нужно, чтобы шить бывшие когда-то американскими Lee Cooper и Wrangler.

А еще европейская оборонная промышленность была очень зависима от различного сырья из России, в том числе и стали, и сейчас испытывает трудности, потому что поставки эти прекратились, а заменить их нечем.

Вообще, получается, что Европа зависит слишком от много. Да и Америка тоже. Постиндустриальная экономика сыграла с коллективным Западом очень плохую шутку — они-то думали, что смогут рулить всем миром своими финансовыми институтами и исключительно высокими технологиями, а свою экономику сделать вообще накручивать за счет услуг, но оказалось, что финансовый сектор приносит больше проблем, чем пользы, а монополия на высокие технологии куда-то исчезает.

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И сфера услуг в сложных условиях очень нуждается в реальном секторе, а в нем не так уж много чего и осталось. Нет, заводы есть, конечно, но не осталось базовых производств — добычи сырья, его обработки, химической промышленности. В Германии, гордостью которой когда-то была крупповская сталь, этой стали почти не осталось. Она была российская, индийская, или опять же китайская.

С химией та же история. Химпром какой-то остался, конечно, но нет своих ключевых продуктов для него после первичной обработки сырья.

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Восстановить это все можно, конечно, но для этого надо, чтобы европейцы и американцы пахали, как китайцы где-то 20 лет назад. И имели примерно тот же уровень жизни. А еще надо экономически изолироваться от глобального Юга, потому что там конкуренты.

Как вы думаете, заманчива ли перспектива такой жизни для простых американцев и европейцев, которые привыкли к сытой обеспеченной и не очень трудной жизни?

Впрочем, есть и еще один выход — попытаться все откатить назад и наладить отношения и с Китаем, и с Россией. Но это будет считаться поражением Запада, да и вряд ли Китай и Россия согласятся на дружбу в прежних условиях. В обмен на то, что скоро рискует оказаться красивыми фантиками.