Эксклюзив 26 ноября 2023, 01:38 Очередная ложь Украины? Арахамия заговорил о референдуме, чтобы дать передышку ВСУ Политолог Светов: Арахамия решил свалить вину в конфликте с Россией на Джонсона РИА «Новости»

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Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинским СМИ признался, что конфликт на Украине мог бы завершиться в самом начале, а переговоры с Россией сорвались, в том числе, по вине тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Кроме того, украинский политик заявил, что возможность мирных переговоров может обсуждаться на референдуме. Журналист и политолог Юрий Светов объяснил «360», что такие заявления украинских властей — обыкновенная хитрость и попытка получить передышку для продолжения конфликта.

Далее — его прямая речь

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Во всем виноват Джонсон

Разговорился Арахамия, потому что президент РФ Владимир Путин недавно на одном из форумов показал протокол этих переговоров, который был парафирован. Там были инициалы руководителя делегации Украины, то есть, Арахамии, а с нашей стороны — Владимира Мединского.

Когда показали документ о том, что руководство Украины соглашалось на нейтралитет и не вступление в НАТО, им надо было что-то на это отвечать. Принимать на себя ответственность им не хочется, поэтому они говорят о Джонсоне. Тем более, что Джонсон сейчас отставной политик и уже мало на что влияет, хотя он и возглавляет какую-то контору по помощи Украине. Типичная хитрость украинской власти.

РИА «Новости»

Джонсон же не сам это все решил, не просто приехал и сказал: «Ребята, я так надумал». Ясное дело, что он согласовал этот вопрос сначала с США, потом с руководством НАТО. Он был коллективным эмиссаром.

Убийства без референдума

Теперь Арахамия оправдывается. Говорит, чтобы отказаться от вступления в НАТО, надо было менять конституцию, потому что, курс в НАТО закреплен в конституции Украины. Ну и в чем проблема? Провели бы решение через Верховную раду, как протолкнули решение о том, что надо идти в НАТО, и сняли бы этот вопрос. Нет, они этого не сделали.

Теперь он говорит, что надо проводить референдум. А разве, когда вы начинали войну с Донбассом, обстрелы, вы референдум проводили? То есть, начать убивать украинцев — это нормально без всяких опросов, а чтобы прекратить бойню, эти мясные атаки и все прочее, для этого нужен референдум. Это их типичное вранье: взять крупицу правды и на нее накрутить кучу вранья.

Для чего они это говорят? Скорее всего, для украинского потребителя рассказывают эти истории: мол, нам приказали.

РИА «Новости»

Марионеточный режим готовится к новому конфликту

Сопоставьте с этим заявление президента Владимира Зеленского, что Украине нужны три победы. Какие эти победы? Голосование в конгрессе США, чтобы им дали денег, введение 12-го пакета санкций и решение Евросоюза о приеме Украины. То есть, все три победы должен одержать кто-то другой, а потом уже Украина на основе этого что-нибудь сама сделает. Марионеточный режим показывает себя во всей красе.

Придет время, и они признаются в своем обмане. Призналась же госпожа Меркель, что они обманывали Россию. Даже с гордостью это сказала. Мол, вы считаете Путина великим политиком, а мы его обманули.

Все в этом признаются: «Да, мы совершенно не собирались выполнять Минские соглашения, но нам надо было дать время Украине сосредоточиться, подготовиться к боевым действиям». Так и сейчас эти все слова произносятся.

Они хотят заморозить конфликт на какое-то время, остановить, как они говорят, по корейскому сценарию. За это время Украина должна получить дополнительное оружие, переформировать свои боевые структуры и потом через некоторое время снова начать боевые действия с Россией.