Эксклюзив 22 декабря 2023, 11:47 Очередная игра. Белый дом решил подставить Евросоюз и изъять российские активы его руками Политолог Михайлов: передачей активов России на Украину США подставят ЕС РИА «Новости»

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На Западе активизировали переговоры об изъятии замороженных активов России в пользу Украины. США попытаются убедить Евросоюз взять ответственность на себя, чтобы сделать это чужими руками, заявил «360» политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

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Удар по финансовой системе

США считают использование замороженных российских активов в пользу Украины преждевременным. Более того, из 300 миллиардов долларов в самой Америке находятся всего лишь пять или чуть больше миллиардов. Основные активы заморожены в Евросоюзе. Штаты давят, чтобы именно он взял на себя ответственность по разморозке.

Но Евросоюз тоже противится этому, потому что прекрасно понимает — как только российские активы используют в поддержку Украины, все страны, которые держат свои деньги в иностранных активах, возмутятся.

Например, Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Подобное обращение с Россией возмутит их, потому что так же могут поступить и с ними. Произойдет сильный удар по финансовой системе самой Европы.

Политическая игра

Американцы поступают хитро. Они заявили, что будто не хотят в этом участвовать. США вроде бы и помогают Украине, но не хотят нарушать международное право, при этом подталкивая Евросоюз к подобному нарушению.

Мало того, что Америка фактически развалила экономику Евросоюза, перетянув основные производства к себе и вынудив отказаться от дешевого российского газа, так сейчас она еще понуждает раздавать российские деньги в пользу Украины.

В частности давит на Германию, которая уже много на себя взяла и фактически вместо США тянет полную поддержку Украины. Так что американцы играют, продолжая фактически разваливать Евросоюз и его экономику не в ущерб себе.