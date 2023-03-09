Эксклюзив 09 марта 2023, 13:31 «Очень маловероятно». Возможность встречи Путина и Зеленского в апреле поставили под сомнение Политолог Станкевич: Турции не удастся устроить встречу Путина и Зеленского в апреле РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Турции сообщили о желании устроить встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в апреле. Мирные переговоры рассчитывают провести в Стамбуле. Несмотря на желание быть миротворцем и посредником, турецкой стороне вряд ли удастся реализовать задуманное, рассказал «360» политолог Сергей Станкевич. По его словам, лидеры двух стран не выйдут на контакт в ближайшие несколько месяцев.

Эксперт объяснил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переживает не лучшие времена — сначала страну потрясла серия землетрясений, а после против него выдвинули единого кандидата от оппозиции. В мае в республике состоятся парламентские и президентские выборы.

Реклама

«Сейчас Эрдогану важно усилить свою международную позицию, показать, что он авторитетный и важный лидер на международной арене. В этой связи, вероятно, такого рода инициативы звучат, но рассчитывать на встречу президента России с президентом Украины в ближайшие месяцы не приходится. Это очень маловероятно», — подчеркнул Сергей Станкевич.

Ранее член Совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан рассказал «Ленте.ру», что глава республики намерен устроить встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам собеседника издания, событие сложно прогнозировать, ведь Великобритания и США выступают за продолжение боевых действий.

В Москве состоится встреча глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. По его словам, на следующей неделе встретятся представители технических делегаций, сообщил RT.