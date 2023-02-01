Мир 01 февраля 2023, 16:20 Обыск-шоу по-украински. Новый громкий скандал отвлечет от краж в Минобороны Украинский политик Олейник заявил, что за обысками на Украине стоят американцы Telegram

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Украину сотрясают обыски: силовики пришли к бизнесменам, олигархам, крупным чиновникам. Уже объявлено о целом ряде отставок. Однако никто не верит в стремление местной власти очистить свои ряды. Скорее, все инициировали американцы, которым надоело воровство денег их налогоплательщиков.

Волна обысков и увольнений на Украине

Украинские силовики провели обыски у местных чиновников и бизнесменов. Среди прочих навестили олигарха Игоря Коломойского. Его подозревают в растрате нефтепродуктов на сумму порядка 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

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Обыски также прошли у экс-главы МВД Арсена Авакова. Он подтвердил эту информацию, заявив, что дело касалось падения вертолета в Броварах. Французские Eurocopter EC225 Super Puma с дурной репутацией закупал лично бывший министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, погибший при крушении.

Поверяют все руководство украинской таможни, уже уволены и. о. главы таможенной службы Вячеслав Демченко и два его зама. Были обыски у служащих Главного управления Государственной налоговой службы Киева — речь идет о краже свыше 30 миллиардов гривен.

«Крестный» президента

Украинский политик и управленец Владимир Олейник в разговоре с «360» подтвердил, что Игоря Коломойского не зря считали «крестным отцом» президента Украины Владимира Зеленского: именно олигарх продвигал этот проект.

Коломойский финансировал сериал «Слуга народа», который стал большим рекламным роликом Зеленского. Олейник также сослался на воспоминания советника миллиардера в Днепропетровской областной администрации Андрея Богдана.

«Первым проектом было создание депутатской фракции „Слуга народа“. Потом провели социологические исследования, и оказалось, что Зеленский неплохо смотрится на фоне тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и других политиков», — рассказал он.

РИА «Новости»

Кандидатура была хороша: молодой, юморной, более-менее трезво мыслит, по-русски разговаривает. Так и появилась идея Коломойского о новом кандидате в украинские лидеры. Зеленский был вполне управляемым, и США одобрили выбор олигарха.

«Если бы он был неуправляемый, американцы его никогда бы не допустили — был бы Порошенко или кто-то другой», — заметил Олейник.

Разумеется, игра шла на деньги. Как уточнил собеседник «360», уже в преддверии второго тура президентских выборов было известно, что Коломойский вывел из Приватбанка 41 миллион долларов через фирму, подконтрольную Зеленскому.

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Американская зачистка

По словам Олейника, вереница обысков на Украине — результат тотальной зачистки, которую сейчас проводят американцы. Зеленский плачет от того, что он вынужден делать. А Коломойский понимает, что это заказ США.

Американцы зачищают вокруг Зеленского людей, которые мешают им получать свою прибыль. Это будут министры, это рано или поздно будет руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Владимир Олейник

Политик предположил, что показательные акции силовиков призваны отвлечь украинское общество, которое возмущенно хищениями гуманитарной помощи и оружия. Это просто попытка почистить информационное поле.

Обыски ради победы

Большинство украинцев не верят, что волна обысков и увольнений — именно те кадровые перестановки, которые анонсировал Зеленский, обещая избавиться от тех, кто «не соответствует принципиальным требованиям государства».

Скорее всего, власть действительно старается успокоить людей, разгневанных из-за истории с закупками Минобороны. Речь шла о «технической ошибке» на миллиарды гривен. Единственным последствием скандала стало увольнение директора департамента закупок украинского ведомства.

В пользу этой версии говорит уже тот факт, что главного фигуранта махинаций — министра обороны Украины Алексея Резникова — не только не тронули, но, вероятно, даже собираются предложить на пост министра юстиции. Ермака тоже никто не задел.

Возможно, обыски и громкие отставки лишь пиар-кампания Зеленского перед выборами, до которых осталось всего девять месяцев. Ради победы президентская команда готова устроить и не такие показательные выступления — что угодно, только бы не прекратить воровство.