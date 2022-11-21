Эксклюзив 21 ноября 2022, 19:44 Украинский пиар терпит первые поражения. Образ «невинной жертвы» под угрозой Публицист Новоселов: медийные победы нужны Зеленскому как воздух РИА «Новости»

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История с падением ракеты украинской ПВО на территорию Польши и видео с расстрелом безоружных российских военных попали во все мировые СМИ. Кажется, стена молчания, построенная киевским режимом, начинает разрушаться. Подробнее об этом — в колонке публициста Ивана Новоселова специально для «360».

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Далее — прямая речь.

С момента начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года Украина постоянно выставляла себя «невинной жертвой», и эту линию масштабно продвигали американские и европейские СМИ, используя многочисленные фейки, срежиссированные украинской стороной.

Президент страны Владимир Зеленский, несомненно, обладает талантом к пиару, однако пиар — это еще не все, его нужно постоянно подкреплять. Каждая мелкая победа Киева, каждая перегруппировка российских войск, каждое тактическое отступление представляются как решающая победа ВСУ. Слова подконтрольных киевскому режиму СМИ немедленно транслирует ведущая пресса коллективного Запада. Если побед нет — значит, их придумывают.

Эта машина пиара жизненно необходима киевскому режиму и его спонсорам, чтобы изолировать население западных стран от правды и убедить американцев и европейцев, что они страдают ради благой цели, а не тратят деньги на поддержку обреченного режима, тесно связанного с неонацистами.

Страна без электричества, топлива и денег, с беспрецедентными уровнями безработицы и нищеты не продержится без западного жизнеобеспечения и дня. Медийные победы как воздух нужны Киеву и его спонсорам, чтобы сохранять эту поддержку и продлевать агонию неонацистского режима «так долго, как потребуется», как недавно сказал глава Пентагона.

Однако пиар — вещь преходящая. На прошлой неделе украинская машина пиара дала сразу два серьезных сбоя: падение ракеты на территории населенного пункта в Польше и видео жестокой расправы с российскими военнопленными.

Фрагмент украинской ракеты, упавшей в Пшеводуве / Telegram

Инцидент с ракетой попал в заголовки всех мировых СМИ. Сначала они поддержали попытки Киева обвинить Россию в этой атаке и убийстве двух граждан Польши. Однако коллективному Западу не понравилась идея ввязываться в войну с Москвой по указке киевского режима, и он не стал поддерживать ложь.

Это оказалось сильным ударом по имиджу Украины, и многие массовые СМИ Европы и США начали писать о ней совсем в другом тоне: «Зеленский испытывает терпение Америки?» (Newsweek, США), «Этот человек опасен» (Mattino, Italy), «Между Украиной и западными союзниками возникли разногласия в связи со взрывом ракеты в Польше» (The Financial Times, США).

Возможно, немедленное признание вины и извинения могли бы спасти имидж Зеленского, но актер решил доиграть спектакль до конца и до сих пор упрямо продолжает обвинять в инциденте Россию, невзирая на риск рассердить западных покровителей.

Когда сумасшедший клоун чуть не развязал третью мировую войну, общественное мнение Запада начало меняться, а трагические новости о жестоком расстреле российских военнопленных усилили этот эффект. То, что эта трагедия все же была освещена в западных СМИ, а ООН не положила обращение России под сукно, показывает, насколько сильный удар получила машина пиара Зеленского.

Владимир Зеленский / Telegram

Более широкое освещение военных преступлений Украины может помочь разрушить стену молчания, построенную Киевом, и России важно прилагать для этого больше усилий. Возможно, «невинная жертва» все же превратится в глазах населения коллективного Запада в «воинствующий неонацистский режим, стремящийся спровоцировать мировую войну»?