Эксклюзив 04 августа 2023, 01:26 Обратная сторона медали. Европа никогда не признается, какой ценой снизила энергопотребление Блогер «Голос Мордора»: Европа скроет, как добилась снижения энергопотребления Pxhere

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Германия заявила о значительном снижении энергопотребления. Вслед за ней с таким же заявлением выступила Австрия. Однако, как заметил автор Telegram-канала «Голос Мордора», европейские страны никогда не скажут, какую цену они заплатили за снижение энергопотребления и дешевый газ. Об этом он порассуждал специально для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

Новости из Германии

Климат практически спасен! Хорошие новости валом идут из Германии, а сегодня к ней присоединилась и Австрия. Да что-то мне подсказывает, что вскоре и другие страны начнут бодро рапортовать о значительном снижении энергопотребления в своих странах, что означает серьезное сокращение выбросов парниковых газов, которые, судя по заявлениям некоторых ученых и экологических активистов, способствуют изменению климата.

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Да и вообще — европейцам можно радоваться. Газ стоит относительно недорого, хранилища заполнены больше, чем на 80%, о чем бодро рапортуют все европейские СМИ. Но об одном они не скажут никогда — какую цену заплатили страны Европы за снижение энергопотребления и за дешевый газ. Потому что тогда станет уже не так весело.

Цена кусается

А эта цена колоссальна. Да, потребление энергии в Германии и Австрии упало значительно, но дело не в бюргерах, которые принялись экономить и тщательно следят, чтобы в домах не горело ни одной лишней лампочки. Причина куда более проста и очевидна — энергию не потребляет промышленность, которая либо стоит, либо работает вполовину мощности, либо вообще мажет лыжи салом, чтобы побыстрее свалить из Германии в края, где энергии много и стоит она дешево.

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Ровно по этой же причине подешевел и газ. Более того — производители сжиженного природного газа уже не рассматривают Европу как премиальный рынок. Как известно, производство СПГ — дело затратное. И если биржевые цены на него низкие, то производители получают либо совсем незначительную прибыли, либо вообще работают себе в убыток. И тут в противовес Европе есть динамичный и жадный рынок — азиатский, где газ нужен всегда и в любых количествах. Понятно, что производители выбирают сейчас именно Азию, тем более, что СПГ — товар биржевой, торговля которым обходится без долгосрочных контрактов.

Европейская промышленность проблемы не решит

Не спасет положение и запуск европейской промышленности. Если потребление газа резко увеличится, то биржа отреагирует мгновенно и избыточно, так как там правят балом спекулянты. Цены моментально взлетят так, что запустившейся промышленности станет кисло, пропадет смысл работы и все придется снова останавливать. И — о чудо! Цены на газ на бирже снова упадут. И будет счастье.

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Данную проблему прекрасно решал российский трубопроводный газ с поставками по длинным контрактам. Цена на него была достаточно стабильной и индустриальному сектору можно было не волноваться за скачки цен, которые неминуемо ведут к резкому удорожанию продукции, а значит и спаду ее продаж. Но вы сами знаете, что выбрала Европа.

Но ничего. Зато парниковых газов станет немного меньше. Хотя глядя на холодную дождливую погоду в западной Европе, вряд ли это утешит местных жителей.