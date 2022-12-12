Мир 12 декабря 2022, 01:15 Обмен Бута, стрельба в Новошахтинске, пожар в OBI. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 5 по 11 декабря 2022 года в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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Приговоренного к 25 годам тюрьмы россиянина Виктора Бута обменяли на отбывающую наказание в мордовской колонии американку Бриттни Грайнер. Встреча представителей России и США прошла в аэропорту Абу-Даби. Огонь из ручного гранатомета открыл по полиции Новошахтинска мужчина в камуфляже. Суд отправил его под арест на два месяца. Пожар уничтожил гипермаркет OBI в торгово-развлекательном центре «МЕГА Химки». В качестве предварительной причины возникновения огня рассматривают нарушения при сварке.

Виктор Бут вернулся в Россиию / РИА «Новости» Подозреваемого в стрельбе в Новошахтинске арестовали / Пресс-служба Следственного комитета Гипермаркет OBI сгорел на Ленинградском шоссе / РИА «Новости» Минобороны сообщило о перехваченных дронах около аэродромов Энгельс и Дягилево / РИА «Новости» Взрывы газа в Ярославле и Рязани / РИА «Новости» Путин подписал о запрете ЛГБТ-пропаганды / РИА «Новости» Телеканал «Дождь» выгнали из Прибалтики / РИА «Новости» Первая часть ремонта Крымского моста завершилась / РИА «Новости» Суррогатное материнство запретили в России / РИА «Новости»

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Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 5 по 11 декабря 2022 года — в фотогалерее «360».

Бут вернулся в Россию

Осужденный в США российский предприниматель Виктор Бут вернулся в Россию. В министерстве иностранных дел сообщили, что его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывающую наказание в России за контрабанду наркотиков. В ведомстве уточнили, что обмен прошел в аэропорту Абу-Даби.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что переговоры с американскими спецслужбами об обмене вела Федеральная служба безопасности. Он подчеркнул, что эти контакты никогда не прерывались.

Самолет с Виктором Бутом приземлился в московском аэропорту Внуково — 2. Супруга предпринимателя Алла заявила, что он сильно истощен дорогой и трехдневной бессонницей.

Виктор Бут провел в американской тюрьме 15 лет. В первом интервью он рассказал, что в заключении не сталкивался с русофобией. Он связал это с тем, что находился в консервативных штатах, где к России относятся с интересом. Самым тяжелым Бут назвал отсутствие возможности нормально пообщаться с родными и близкими.

СМИ напомнили об отбывающем наказание в России за шпионаж бывшем морском пехотинце Поле Уилане. Экс-президент США Дональд Трамп назвал проведенный обмен нечестным. По его словам, разница в тяжести обвинений Бута и Грайнер могла заставить Белый дом включить в сделку Уилана. Брат бывшего морского пехотинца Дэвид заявил, что вся семья осталась разачорована решением не включать его в обмен. Не помогли даже обещания президента США Джо Байдена продолжить переговоры с Россией, чтобы добиться освобождения Пола Уилана.

Человек в камуфляже

Вооруженный мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного гранатомета по обнаружившим его сотрудникам полиции в лесополосе на окраине Новошахтинска. Ранение получил один из правоохранителей, которого срочно доставили в больницу.

Для поимки злоумышленника в город направили группу захвата. Администрация Новошахтинска попросила жителей не выходить на улицу без необходимости и не пытаться задержать злоумышленника самостоятельно.

Следователи завели уголовное дело сразу по двум статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и Незаконный оборот огнестрельного оружия.

OBI пал под огнем

Крупный пожар охватил строительный гипермаркет OBI в торговом центре «Мега Химки» утром в пятницу, 9 декабря. В тот момент посетителей в магазине не было. В горящем здании прогремел взрыв и обрушилась кровля. Прибывшие на место пожарные локализовали площадь распространения огня на семи тысячах квадратных метров. Сам гипермаркет спасти не удалось - пламя его разрушило полностью.

Начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин заявил, что в пожаре погиб один человек. Он подчеркнул, что весь персонал торгового центра эвакуировали. Но один из охранников вернулся на парковку за своим автомобилем. Открытое горение в гипермаркете ликвидировали спустя четыре часа. Остальные помещения торгового центра не пострадали.

По оценке Всероссийского союза страховщиков ущерб от пожара, включая поврежденные авто на парковке рядом, может составить 20–30 миллиардов рублей.

По факту пожара следователи завели уголовное дело о сбыте продукции и товаров, оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. В качестве предварительной версии рассматривается нарушение техники безопасности при сварочных работах.

Дроны перехватили над Энгельсом

Украинские беспилотники сбили над военными аэродромами Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Министерство обороны сообщило, что таким образом власти киевского режима пытались вывести из строя самолеты дальней авиации.

Упавшие обломки дронов взорвались и незначительно повредили обшивки двух бортов. Но на месте погибли трое военных техников. Еще четыре человека с ранениями различной степени тяжести попали в больницу.

Спустя сутки еще один беспилотник атаковал нефтенакопитель на аэродроме Курска. Начавшийся пожар быстро потушили. Украинский чиновник на условиях анонимности в беседе с американскими СМИ признался, что атаку дронами военных аэродромов России провели с подачи Киева.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что за модернизацией украинских беспилотников стоят американцы, а атаку ВСУ провели при непосредственной поддержке НАТО.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что в администрации президента США ничего не знают о попытках Украины атаковать военные аэродромы России.

Гремящие взрывы

Сразу несколько взрывов в российских домах прогремело на этой неделе. В большинстве случаев причиной стал бытовой газ.

В конце прошлой неделе в Нижневартовске обрушились перекрытия между первым и третьим подъездом при разгерметизации газового баллона во время монтажа горелки.

В понедельник, 5 декабря, при разборе завалов спасатели достали тела погибших жителей. Общее количество жертв составило десять человек. В этот же день взрыв прогремел в Ярославле. Там пострадал 40-летний мужчина, получивший ожоги. У дома оказались повреждены кровля и чердак. Причиной происшествия назвали неисправность газовой плиты.

На следующий день взрыв прогремел в частном доме в Омской области. В региональном главке СК сообщили о двух пострадавших и начатой проверке.

Еще один взрыв прогремел в среду, 7 декабря. На этот раз это оказался торговый центр «Таргим» в Назрани. Спасатели вытащили из-под завалов четырех человек, в том числе одного ребенка. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Последний взрыв, в пятницу, 9 декабря, произошел в Рязани. В двухэтажном жилом доме снесло межкомнатную перегородку и перекрытия между этажами. Повреждения получили две угловые квартиры. Двух человек доставили в больницу. Изначально сообщалось, что причиной детонации стала газовая колонка. Но после один из пострадавших заявил, что взорвался самогонный аппарат.

Признание дамы

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала неожиданное признание в интервью немецким журналистам. Она заявила, что Минские соглашения власти Украины заключили, чтобы оттянуть время для подготовки своих вооруженных сил. По ее словам, других альтернатив тогда не было.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что признание Меркель стало заявкой на трибунал. Она подчеркнула, что страны Запада использовали документ для отвлечения и решения реальных проблем, с которыми столкнулись жители Донбасса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал возмутительной позицию Меркель. Он напомнил, что весь мир считал Минские соглашения шагом для дальнейшего разрешения конфликта на юго-востоке Украины.

Президент России Владимир Путин признался, что его разочаровали слова бывшего канцлера Германии. Он подчеркнул, что это стало очередным доказательством необходимости проведения специальной военной операции.

Пропаганду ЛГБТ запретили окончательно

В понедельник, 5 декабря, в России вступил в действие закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Документ подписал президент Владимир Путин. Указ российского лидера внесет поправки в целый ряд федеральных законов, по которым представителей ЛГБТ в положительном ключе нельзя показывать в кино, сериалах, книгах, в интернете.

Запрещается продажа товаров с информацией о нетрадиционных сексуальных отношениях, смене пола, педофилии, а также насилия и жестокости. Сервис электронных книг «Литрес» объявил, что снимет с продажи произведения, подпадающие под действия нового закона.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить ролики популярных блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс. В беседе с «360» она заявила, что к ней обратились подростки с жалобой на видео с оргиями, которые публикуют блогеры.

Прибалтика остановила «Дождь»*

Переехавшая в Латвию редакция телеканала «Дождь»* продержалась в стране Евросоюза недолго. Национальный совет по электронным СМИ аннулировал лицензию на вещание за допущенные нарушения.

Среди них оказался показ эфире карты России с Крымом, а также отсутствие вещания на латышском языке. Но последней каплей оказалось выступление ведущего Алексея Коростелева.

В прямом эфире он призвал поддержать российских мобилизованных. Руководство «Дождя»* демонстративно уволило журналиста, но от отзыва лицензии это не спасло.

Вслед за Латвией вещание «Дождя»* прекратили Литва и Эстония. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся с телеканалом ярким примером иллюзий о свободе слова на Западе.

Крымский мост прошел проверку

Движение транспорта открыли на восстановленной после теракта правой автомобильной части Крымского моста. Для проверки качества работ на переправу приехал президент России Владимир Путин. За рулем Mercedes в сопровождении премьер-министра Марата Хуснуллина российский лидер проехал по отремонтированному участку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил выбор автомобиля для российского лидера тем, что на месте была только эта машина. «Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал», — подчеркнул он.

Иностранцам закрыли путь к детям

Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Как отметил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, это предотвратит торговлю детьми и не даст им попасть в однополые семьи.

Главный врач Московской академической клиники ЭКО Нино Какучая добавила, что новый закон также позволит исключить случаи использования биологического материала без участия родителей.

К принятию законопроекта в него внесли поправки, по которым пара, согласившись на пересадку эмбриона суррогатной матери, могут записаться родителями будущего ребенка. Также право на родительство закрепили для пар, которые после рождения сына или дочери оформят развод.

* Минюст России включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.