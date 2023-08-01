Эксклюзив 01 августа 2023, 13:33 Обманутые вкладчики Запада. Потраченные на помощь Украине деньги не удастся вернуть Обозреватель «360» Бер: Украина и Запад будут вынуждены заключить мир с Россией Телеканал «360»

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Все устали от Украины. Контрнаступление ВСУ не приносит ощутимых результатов. Запад сам разжег этот конфликт, вложил в него огромные деньги и теперь вряд ли получит их обратно. Выход один — подписание мирного договора с Россией и преподнесение его в качестве победы. Об этом в своей колонке рассказал обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — его прямая речь.

Кто-нибудь слышал в этом году назойливое слово «контрнаступление»? Так вот, оно идет вовсю, просто, как оказалось, не очень успешно. Но это мы так думали.

На самом деле это растянутое контрнаступление — часть точно продуманной, по срокам в том числе, военной хитрости западных инструкторов. Срываю завесу тайны с того, что все-таки происходит.

Украина за два месяца контрнаступления понесла огромные потери

В результате наступления только за первые 18 дней потеряно 13 тысяч боевиков и 246 танков, не считая другой техники. Признаю, укокошить 13 тысяч военных и четверть тысячи танков за две с половиной недели — занятие, которое изматывает не на шутку. Даже чай заварить некогда.

Только сохранением украинской рабочей силы не пахнет. Точнее, как раз таки пахнет, но очень дурно. Представьте лицо насильно мобилизованного украинца от такой тактики наступления.

Один из кандидатов в президенты США рассказал как на духу

Америке нужна была война с Россией, а ведь она так и не состоялась бы, если бы не визит одного человека на Украину. К чему скрывать то, что теперь добавит баллы во время голосования? Это я о Роберте Кеннеди — младшем.

Фото: Gage Skidmore/flickr/CC BY-SA 2.0

Он напомнил о Минских соглашениях: военный конфликт должен был быть остановлен, а убийства в Донбассе — прекратиться. В 2019 году на пост президента Украины баллотировался Владимир Зеленский, который пообещал стране мир и подписал соглашения, за счет чего якобы и набрал нужное количество голосов.

Но как только он приступил к обязанностям, из Белого дома сообщили, что такой вариант событий будет неподходящим. Тогда котел военного конфликта стал снова закипать. Потом те самые российские военные, о которых говорили в США, подошли вплотную к границам с Донбассом.

Президент России Владимир Путин хотел, чтобы были переговоры, и Владимир Зеленский за стол переговоров сел: подписал в 2022 году новый договор, второе Минское соглашение, которое должно было дать Донецку, а также Луганску возможность остаться в составе Украины. Путин его подписал, Зеленский подписал, и президент России начал добросовестно отводить войска от Украины.

Затем, по словам Кеннеди, «мы отправили туда [экс-премьера Великобритании] Бориса Джонсона, чтобы он все саботировал».

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Это и есть тот самый визит. Помните, после приезда Джонсона конфликт стал разгораться с большой скоростью, Запад стал перечислять финансовую и военную помощь Украине, президент США Джо Байден пообещал превратить Россию в страну уровня XIX века. А Владимиру Зеленскому пообещал мировую славу, поддержку всех стран мира и звание героя планеты Земля, победителя ненавистной Красной армии.

Утрирую немного, но в целом уверен, картина была похожая по «градиенту». Прославить Зеленского Байден смог в два счета — это несложно. Одних назвал преступниками, других — несчастной страной, в одиночку сражающейся с империей, и новый герой готов.

Помните о победе Зеленского, который обещал мир? Есть мнение, что американская предвыборная кампания работает так же.

США играют по правилам финансовой пирамиды

Обманутые вкладчики — все на Западе. Они уже никогда не получат свои деньги, потраченные на Украину, обратно. А цены снизятся? Тоже вряд ли. Но это с условием, что санкции не снимут. В противном случае, может, и вернется все в привычное русло после справедливой победы России.

Но одно дело потерять деньги, а другое — жизни. Украина в эту пирамиду вкладывает их слишком неосторожно и много.

Люди — расходный материал?

В Винницкой области к контрнаступлению, видимо, решили привлечь особые войска, по которым стрелять будет жалко. Но мы-то и не будем — возьмем в плен, если человек попросится.

«Це воин» — так бабушка из Винницы на видео называет своего внука. И пытается не отдать его на передовую как ультрабойца, имея на руках весомые доказательства его недееспособности. Многоговорящее видео.

У ВСУ даже в случае прорыва линии фронта резервов будет недостаточно, чтобы удержаться хотя бы какое-то время. Точнее, резервы будут, наверное, но не очень боеспособные. Сколько еще продлится битва между обманутыми жителями Украины и России? До тех пор, пока финансовая пирамида будет приносить прибыль. И пока есть вкладчики.

Сыграть можно и на жизнь, до тех пор, пока ВСУ смогут сопротивляться, [конфликт будет продолжаться]. Затем весь этот бизнес начнут сворачивать, и Запад будет придумывать выгодные для себя условия перемирия. А пока надежда на хотя бы возврат вложений еще теплится.

Европейские газеты выходят с заголовками типа: «Европа не хочет оплачивать неудачи ВСУ», «Проект „Украина“ нужно закрыть».

Потенциал начинает гаснуть

Все от этого устали. По всему миру. Блокады, санкции, закрытые зоны полетов, да и просто все эти новости о постоянных пакетах помощи не пойми ради чего и пакетах санкций, от которых товаров на российских прилавках меньше не становится.

В Европе пытаются спасти свою экономику. Предприятия банкротятся либо спешат в США, чтобы как-то сохранить свою структуру.

Есть еще один момент. Сейчас Соединенные Штаты могут придумывать способы урегулирования конфликта через подписание мирного договора. И выдать его, даже в случае с договором по правилам России, как победу.

РИА «Новости»

Это как в Советско-финляндской войне — неоднозначные итоги. Вот только после того конфликта Россия получила новые территории на севере, расширив Ленинградскую и Мурманскую области, а финны перешли на сторону Советов в борьбе против гитлеровской армии, правда, перед этим воюя с фашистами заодно.

Чья победа — очевидно. Звездный час украинской власти подходит к своему завершению.

Мое имя Иван Бер, будьте здоровы и берегите друг друга.