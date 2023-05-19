Эксклюзив 19 мая 2023, 02:19 Обмануть и медленно душить. Киссинджер мечтает, чтобы России не существовало «Голос Мордора»: Киссинджер мечтает, чтобы России не существовало на этом свете РИА «Новости»

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Выступление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера не осталось незамеченным в Сети. Американский политик заявил, что Украину нужно принять в НАТО ради безопасности Европы. Киссинджер утверждает, что это выгодно и России — Украина не сможет самостоятельно выдвигать территориальные требования. Об истинном отношении политика к России Telegram-каналу «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Украина в НАТО без Крыма

Опять разговорился один из старейших американских политиков Генри Киссинджер. На сей раз он посетовал, что Запад не начал переговоры с Россией о системе безопасности тогда, когда это предлагал [президент России] Владимир Путин, а также сказал, что лучший вариант для Украины — вступление в НАТО, но… без Крыма.

Генри Киссинджера часто приводят в пример, как одного из мудрейших политиков США. Как-никак — один из авторов политики «разрядки», которая резко снизила вероятность военной конфронтации между СССР и США в семидесятые годы, а также автор новой китайской политики США, которая основывалась на принципе «давайте дружить вместе против Советского Союза».

Когда речь заходит об американских ненавистниках СССР и России, то сразу же вспоминают пана [Збигнева] Бжезинского (американский политолог и государственный деятель польского происхождения — прим. ред.), и это правда. Но правда еще и в том, что Генри Киссинджер ненавидел СССР и ненавидит Россию ничуть не меньше. И точно так же мечтает ее уничтожить. Но в отличие от Бжезинского — Киссинджер куда более хитрый политик.

Не могу сказать, что умный, потому именно благодаря ему США в итоге получили могучего конкурента в лице Китая, но вот в плане хитрости, а возможно и подлости — тут старику Киссинджеру равных нет точно.

Стратегия Киссинджера — удушить Россию

И все речи Генри Киссинджера, в том числе и примирительные, и якобы направленные на установление каких-то простых и понятных правил сосуществования США и России, надо обязательно делить где-то на 20. Потому что в уме Киссинджер мечтает о том, чтобы России попросту не существовало на этом свете. Точно так же, как он мечтал, чтобы не существовало СССР, и ради это американцам пришлось дружить даже с коммунистическим Китаем. И не просто дружить, а накачивать Китай технологиями, фабриками и заводами. Лишь бы сделать больнее Советскому Союзу.

Генри Киссинджер — сторонник медленного удушения России. Тем более, что в голове у него есть пример СССР, и я уверен, он видит в крахе советской державы свою немалую заслугу. И ведь тогда тоже все начиналось с переговоров и красивых речей. Сейчас Киссинджер предлагает то же самое. Ради этого он согласен на отказ Украины от Крыма, ради этого он готов к любому диалогу с Россией.

Обмануть, охватить жесткими тисками и медленно душить — вот и вся его стратегия. Никакой другой нет. И если говорить честно, Бжезинский для России был куда менее опасен, потому что был куда более прямолинеен.