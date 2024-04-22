Эксклюзив 22 апреля 2024, 14:15 «Обманом жить нам, стало быть, с руки». Что не так с украинскими беженцами в Европе Публицист Миронова: Германия превратилась в открытую кассу из-за беженцев Украинцы в Германии / IMAGO / Olaf Schuelke / Global Look Press

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Звездой европейских СМИ вчера стал некто Рейнхард Загер, который от имени Ассоциации немецких округов призвал остановить приток в Германию украинских беженцев. Он потребовал отменить для украинцев общегражданские пособия, оставив лишь скромную выплату искателям убежища. Еще этот смелый человек наконец озвучил то, что третий год вертится на языке у всей Европы, но вслух она произнести такие слова боится: почему бы украинцам, если они так опасаются оставаться в своих домах, не уехать на запад собственной страны? Подробности — в колонке публициста Анастасии Мироновой для «360».

Далее — прямая речь.

Храбрый немец предложил строить на западе Украины «укрытия от атмосферных воздействий» и там селить беженцев. Вероятно, именно эти слова Загера, а вовсе не призыв перекрыть вывоз в Киев немецких пособий так встряхнули прессу нескольких десятков стран: все же понимают, какой случился конфуз, немцы приняли совокупно около миллиона украинских беженцев.

То есть содержат миллион украинцев. Это помимо тех, кто приехал туда на работу. При этом на самой Украине вне линии соприкосновения войск безопасно.

Ловкость рук и быстрота ног

Не знаю, кто такой Загер, никогда о нем не слышала. Да и про его ассоциацию тоже. Я так понимаю, это что-то вроде профсоюза глав муниципальных образований, а еще точнее — земское совещание.

Собрание мелких чиновников и управленцев, на чьи плечи ложатся основные заботы по приему беженцев: где разместить, чем накормить, где вылечить, как объяснять нормы жизни в новой стране и как интегрировать.

Украинский координационный центр во Франкфурте / Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Тот же Загер говорит, что с последним дела плохи — интегрировать не получается. По его словам, прибывшие в течение последних девяти лет, с тех пор как Германия впала в раж гостеприимства, беженцы не смогли интегрироваться: с какой бы стати это сумели сделать украинцы? Но давайте обо всем по порядку.

Первый нюанс, конечно, самый деликатный — деньги. И сопутствующие расходы.

Сегодня прибывающие в Германию украинские беженцы имеют право не только на пособие для искателей убежища в сумме 416 евро — им также могут выдать пособия, предназначенные для коренного населения: на приобретение еды, лекарств и прочего. На что не могут претендовать беженцы, к примеру, из Сирии: для украинцев создали льготные условия.

В итоге Германия превратилась в открытую кассу. Немецкие СМИ пестрят сообщениями о том, как украинцы едут регистрироваться в качестве беженцев, оформляют пособия и возвращаются домой. Действительно, зачем им жить в какой-то заброшенной немецкой школе, если дома безопасно, тепло и сытно, на 500 евро пособий от Германии на Украине можно прожить.

Такой заработок немцы быстро раскусили. И даже обнаружили, что есть украинцы, которые обращаются за убежищем сразу в несколько стран. Главное — быстро-быстро оформлять и перемещаться. А что?

В Европе нет границ и до недавнего времени не было единой базы соискателей убежища. В результате чего действительно можно было получать пособия сразу в двух, а то и трех странах.

Законсервированный аэропорт Тегель в Берлине — там принимают приезжающих в ФРГ украинских беженцев / IMAGO / Emmanuele Contini / Global Look Press

Вылечить зубы, спастись от рака

Кроме того, беженцы имеют право на бесплатную медицинскую помощь. Что повлекло появление волны медтуризма.

Украинцы — страшно недолеченные. Фактически у них в стране медицина платная: как у нас в начале 90-х, все за взятки, обычное дело, когда человек госпитализируется еще и со своими лекарствами.

Очень много хроников с запущенными недугами. Много грыж, врожденных уродств, которые никак не оперируют десятилетиями, потому что дорого.

Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Чтобы оценить масштаб бедствия, можно посмотреть украинскую передачу «Я стесняюсь своего тела»: туда регулярно приглашают для операций людей с 20-килограммовыми опухолями, зубами в три ряда, грыжами на весь живот — мы таких с середины 2000-х уже не видим, а там у людей все это оперировать просто нет денег.

И такая-то страна получила возможность лечиться бесплатно в Германии. Есть даже сайт для упрощенного поиска беженцами медицинской помощи. В итоге регулярно случаются примеры злоупотребления: когда украинцы ехали в Германию не от опасности, а чтобы бесплатно вылечить зубы или прооперировать рак.

Также беженцами пытаются оформиться украинские гастарбайтеры. Если они работали в Германии нелегально и нигде раньше не светились с доходами, то могут после работы заскочить в миграционную полицию и попросить, так сказать, убежища. После чего не только получать пособия свыше 500 евро, но и бесплатно лечиться. Это большая проблема, немцы не знают, как ее обойти.

www.imago-images.de / Global Look Press

Очень страшные русские: дают деньги, шлют подарки

При этом беженец может проживать дома, то есть на Украине. Ну или ездить домой, отвозить подарки, одежду, набранную бесплатно в пунктах помощи беженцам.

Не понимаю, как им это удается, вероятно, единого учета беженцев в Евросоюзе до сих пор нет. Отчего случаются парадоксальные ситуации.

IMAGO / Sylvio Dittrich / Global Look Press

Так, я подписана на «Дзене» на пару украинцев, бежавших в Европу. За одним автором слежу давно — ее ник Светольда Батьковна, она инвалид, живет, правда, не в Германии, а в Нидерландах, в локации для беженцев, куда уехала сразу в 2022 году с мамой и племянником. С «Дзена» получает доход, у нее под постами стоит реклама.

Но это еще не все: мать Светольды спокойно ездит на Украину, а к племяннику приезжала его мать и тоже с Украины. При этом все подали на убежище, они живут в Нидерландах, получают пособия, медицинский уход, реабилитацию, какой эта Светольда не видела на Украине, и даже услуги психолога — все на том основании, что им на Украине будто бы грозит гибель от России.

Но эта же Россия, получается, дает ей площадку для высказывания и заработка, Светольда получает от российских подписчиков подарки почтой, а Украина так страшна и опасна, что родня туда спокойно ездит.

IMAGO / Jochen Eckel / Global Look Press

В Германии — пособия, в Мариуполе — новая квартира

А знаете, сколько я таких историй привезла недавно из Мариуполя? Без преувеличения — вагон!

Люди рассказывают стандартно: украинцы уехали в Киев, оттуда — в Европу, когда начали давать жилье взамен утраченного, через взятки и знакомства пролезают в очередь вперед, получают жилье, тут же его продают или сдают.

Коррупции там очень много, многое до сих пор делается по-украински, уйма местных чиновников, всю жизнь проработавших по украинским понятиям, остались на должностях, которые распределяют жилье, компенсации, — с ними все решается по старинке.

Объявления о поездках в Европу в Мариуполе / Телеканал «360»

Это вообще отдельная тема: недовольство местных пророссийских жителей, которые ждали Россию как символ порядка, хотели защиты от беспредела и вольницы.

Остались ведь в городе в первую очередь те, кто готов был рисковать жизнью ради воссоединения с Россией и надежды хоть на какой-то просвет посреди украинской коррупции и откровенной нищеты. А просвета порой нет, во многих сферах остались рвачи.

И вот представьте: живет украинец как беженец в Германии, допустим, приезжает в Мариуполь, подмазывает одного, второго, встает в очередь за жильем, потом приезжает получать жилье, сдает его тут же — и снова в Германию, за пособием.

Звучит фантастически, но не только беженцы ездят и летают через границу: в городе повсюду объявления об автобусных перевозках в Европу. Как они преодолевают фронт и патрули, я себе даже не представляю, но лично видела, что с площади у магазина «Брусничка» трогался в Германию мини-автобус.

Пусть немцы и дальше кормят

Здесь, конечно, вопрос скорее к тем же немцам: а они сами-то как это объясняют? Что им говорит их правительство? Или немцы настолько нелюбопытные, что им неинтересно? И новости не смотрят, не знают, что на западе Украины люди себе живут-поживают. И в Киеве живут. Да даже в Харькове!

Новости-то немцы смотрят, поди? И видят, что ни в Житомире, ни во Львове, ни в Ивано-Франковске трупы на улицах не лежат.

Откуда бегут люди? И почему они не бегут на запад Украины? И почему, если они так любят свою страну и ей грозит такая страшная беда, среди беженцев много мужчин призывного возраста?

Volha Shukaila / Keystone Press Agency / Global Look Press

Этот вопрос в самом начале 2022 года пытались задать поляки, которые предпринимали робкие попытки протащить в свои СМИ щекотливую тему: почему лагеря для беженцев не открываются на самой Украине, чья территория почти целиком безопасна?

Ответа не было, вместо этого Польша приняла и расквартировала по семьям более трех миллионов украинцев. Из которых два с лишним миллиона вскоре уехали. Как предполагают поляки, преимущественно в другие страны, то есть за новыми пособиями.

Беженцы в Польше / Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Очень интересно, что будет, если немцы сейчас возьмутся исполнить желание поляков и отправят украинских беженцев спасаться на Украину же. Вероятно, украинское государство от этого не лопнет, но существенно просядет: даже миллион лишних ртов надо прокормить.

Но раз их пока согласны кормить немцы, Киев может не нервничать. Ей-богу, покуда есть на свете дураки…