Эксклюзив 09 января 2023, 16:34 Пауза в поставках западной техники Украине — обманный маневр Байдена Политолог Подлесный объяснил, почему Запад задерживает поставки для ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Западные страны начали массово срывать поставки вооружений для ВСУ, в частности танков. Однако это никак не связано с тем, что в Европе и США устали от Украины и требований ее президента Владимира Зеленского. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный рассказал «360», что происходит на самом деле.

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Далее — прямая речь.

Разная мотивация отвечать отказом поставлять «Абрамс». Польша, к примеру, готовит большую мобилизацию на 200 человек, для которых необходимо будет вооружение, обмундирование, в том числе эти самые танки. Сейчас Варшава больше не может их поставить, потому что предполагалось, что она поставляет старые «Леопарды» Украине, а Германия ей взамен поставит новые танки. Сделать это быстро не получится, в течение ближайших недель начнется развертывание польских сил. Варшава приберегает танки для себя.

Задержка в США связана с тем, что палата общин и представителей обрела наконец-то своего спикера, и чтобы не обострять отношения сейчас сверх меры с этой палатой, президент Джо Байден взял паузу. Можно говорить, что задержка не связана с тем, что Запад устал от поддержки Украины или хочет сократить помощь.

Это локальные ситуации. У каждой — своя особенность, которая не позволяет это сделать сейчас.

Поставки продолжатся, так как все должны снарядиться. США, Франция, Германия, генсек НАО Йенс Столтенберг — все заявляют, что будут воевать на Украине до последнего украинца. Соответственно, будут поставлять все необходимое, чтобы конфликт продолжался столько, сколько Украина сможет продержаться.

Оснований считать, что в обозримое время поставки прекратятся, а Европа переобуется в лапти и будет есть кору с деревьев, нет. Она все равно будет поставлять все, что необходимо ВСУ, ведь США, которые фактически хозяева Европы, именно эту задачу поставили. Им нужно максимально разорить ЕС, усилить Украину и попытаться через такой симбиоз разрушить Россию.