Эксклюзив 07 августа 2023, 19:08 Обложка та же, но религии не будет: что происходит с УПЦ на Украине? Обозреватель «360» Бер: Западу не нужна православная Украина Телеканал «360»

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Украинские власти пытаются искоренить православие, используя гонения на УПЦ и доносы, но Запад не вмешивается. В ситуации с религией на Украине и в мотивах киевского режима разбирался в колонке для «360» обозреватель Иван Бер.

Далее — его прямая речь.

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Сегодня на судебном слушании разбирали апелляцию митрополита Киево-Печерской лавры Павла. Четырнадцатого июля наместника киевской церкви арестовали и потребовали залог в качестве альтернативы заключению — около 900 тысяч долларов. Такой суммы у священника, разумеется, не оказалось.

Случай на самом деле из ряда вон выходящий, митрополит, по сути, ничего преступного не совершил. В одном из своих интервью он заявил, что Украина лишилась собственной экономики, сельского хозяйства, а с 2014 года на ее территории шла гражданская война. Так это так и есть, ничего лишнего или ложного митрополит не сказал. Премьер Венгрии Виктор Орбан каждый день почти об этом говорит. И не только он.

Нужна была любая причина. Это преследование за религиозные убеждения. На Украине стоит задача — ликвидировать православную веру полностью. Митрополит Павел — это лишь начало длинной цепочки уничтожения основной религии.

Andriy Nestruiev / Unsplash

За рубежом христианство давно искоренили и заменили на сектантские кружки

В новой рекламе одной популярной немецкой марки автомобилей демонтировали при помощи видеографики статую Христа в Португалии. После Второй мировой войны деньги на этот монумент собирали женщины в благодарность, что Португалию не затронула война, и мужчины остались дома. Зачем статую было вырезать из португальского городского пейзажа — не объяснили, а ролик вскоре удалили с официального сайта.

Вернемся к уничтожению православия на Украине. Я уверен, для большого числа людей эти события проходят мимо, просто потому что атеисты или религиозно нейтральные, или презирают учения Христа.

Но это тоже не новость — гонения на православную веру были с момента ее появления. Но на Украине это еще и сведение счетов с Россией через общую веру. На Украине все делается для того, чтобы народ перестал чувствовать себя причастным к России.

Правда, есть нюанс: на Украине проживает 74% людей, которые считают себя православными. Вряд ли они одобрят убийство родной религии на их же глазах. Как минимум, половина военнослужащих в рядах ВСУ также православные, а сколько людей в Лавре пытались препятствовать задержанию митрополита?

РИА «Новости»

Минкультуры Украины разорвало договор аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью и потребовало 29 марта освободить святыню православия на Украине. Однако священники и монахи при поддержке верующих решили с молитвой защищать обитель. И сейчас все они понимают, что арест и непосильный залог для митрополита, который обвинение хочет повысить в два раза до полутора миллионов долларов — это первый шаг к замещению их веры.

Митрополит Павел в силу возраста и понимания своей правоты в интервью может не пережить тюремное наказание. Арест митрополита Павла — это и личная месть Зеленского.

РИА «Новости»

Киевом было решено убрать наместника УПЦ для запугивания остальных священников, которые станут сопротивляться смене религии на Украине. Суд над высокопоставленным церковным служителем в послесоветской истории проходит впервые, и пришло это в голову именно в Киеве. А на цивилизованном Западе никак не реагируют на происходящее. Ни комиссия по правам человека, ни ООН — никто не вмешался и не потребовал освободить митрополита из заключения.

Обложка та же, но религии не будет

Кстати, Павел не первый и не последний — большое количество украинских православных храмов отдается под нужды раскольнической церкви Петра Порошенко. Иконы будут, реликвии, святые мощи — может быть, если не все вывезут для западных музеев, — а вот православную веру хотят полностью ликвидировать.

То есть в церкви Порошенко обложка вроде та же, но религии там не будет. Только переделанные под свои нужды украинские сектантские учения.

РИА «Новости»

Главным оружием стали доносы

Второго августа полиция в Ивано-Франковской области разогнала верующих, собравшихся на молитву на частном участке. После силовой операции местные чиновники отчитались, что отреагировали на донос «бдительных граждан», вызвавших правоохранительные органы.

Вы помните, с прошлого года организовывались проверки церквей на предмет экстремизма, когда якобы на территории храмов находили пророссийскую литературу? И если раньше, например, в Римской империи православие было в меньшинстве и подвергалось гонению, то сейчас на Украине верующих большинство, и малая часть пособников Зеленского через доносы, чаще всего, абсурдные, пытается лишить страну веры, которая объединяла народ последние полторы тысячи лет.

Получается, если ты православный украинец, то ты неправильный украинец, на тебя нужно написать жалобу, получить благодарность и даже, может быть, отсрочку от мобилизации за это. Или донести на своего соотечественника, и он отправиться на фронт вместо тебя. Не удивлюсь, если даже в таком виде практикуется охота на веру на территории украинского государства.

Ion Fet / Unsplash

У Запада достаточно рычагов, чтобы вынудить Зеленского прекратить гонения православных

Просто такой цели сейчас нет, и не будет. Западу не нужна православная Украина, как, собственно, и Россия.

Работать такими широкими мазками на территории РФ они не могут — у страны есть своя государственность, не зависящая от вливания ежемесячных денег Запада. А потому все идет по-другому.

Государство без народной религии превратится в общество зиккуратов, мавзолеев и офисов разнообразных сект, которые превратят единый народ в сборище религиозных болельщиков, враждующих между собой как фанаты «Зенита» и «Спартака».

Мое имя Иван Бер, верьте в лучшее и берегите друг друга.