Эксклюзив 10 апреля 2023, 14:21 (обновлено: 10 апреля 2023, 15:42) «Обиды свои засуньте подальше». О том, что государственный суверенитет — это еще и право на достоинство Публицист Миронова: у стран Африки и Латинской Америки больше суверенитета, чем у ФРГ Два самолета Ling-Temco-Vought A-7A Corsair II ВМС США из штурмовой эскадрильи VA-153 Blue Tail Flies и один A-7B из состава VA-155 Silver Foxes сбрасывают над Вьетнамом бомбы Mk 82 массой 227 килограммов / Викимедиа

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Настоящий суверенитет предусматривает право государства сохранять историческую память и не забывать обиды. О том, что с этой точки зрения у многих стран Африки и Латинской Америки суверенитета больше, чем у японцев, сербов и немцев, — в колонке публициста Анастасии Мироновой для «360».

Далее — прямая речь.

Сербия в 2000 году приговорила западных лидеров к уголовным срокам, но в 2001-м уже выдала им Милошевича в обмен на вступление в ЕС, куда ее пока так и не взяли.

По Японии отбомбили ядерным оружием, застроили страну американскими базами, а теперь японцы делают вид, будто они полноценные партнеры США. Германия де-факто оккупирована американцами, причем уже не наполовину, а полностью.

Польша помнит Волынскую резню и Третий рейх, но ее заставляют дружить с немцами и платить за украинцев. Вьетнамцев в 2016 году вывели на улицы приветствовать Обаму — вышли даже те, кто полысел от американских дефолиантов.

Участник марша памяти жертв Волынской резни в Пшемышле / РИА «Новости»

Забудьте о бомбах

Вчера в новостях показали сюжет о борьбе сербских онкобольных за компенсации: они в судах доказывают, что пострадали от урановых бомбардировок и обстрелов. В Сербии есть целые улицы и поселки, деревни, плотно покрытые обедненным ураном с периодом полураспада в несколько миллиардов лет.

Урановая пыль, образовавшаяся при бомбежках, накрыла жителей десятков городов и сел, которым не повезло оказаться рядом с радиовышками, военными ангарами, подземными топливными хранилищами. Множество этих людей умерли, еще больше — болеют сейчас, потребляя уран с водой, овощами, мясом коров. Каждый два часа уран-238 производит выброс альфа-частиц. И это по меркам планеты — навсегда.

Бывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде / РИА «Новости»

Смотреть без слез на Сербию сегодня невозможно. Страна в 2000 году провела открытый суд над 14 западными лидерами, военными и юристами: Биллом Клинтоном, Тони Блэром, Мадлен Олбрайт. Нескольких военных приговорили к срокам до 20 лет за бомбежки Югославии. Прокурора Югославского трибунала Карлу дель Понте — за объявление охоты на сербских политиков.

Через две недели в стране произошли события, точь-в-точь позже повторившиеся на Украине: на выборах оппозиционный действующей власти кандидат Воислав Коштуница объявил, что именно он выиграл гонку. Его электорат вышел на улицы, после знаменитого эпизода с штурмом телецентра бульдозером Коштуница стал президентом.

Поначалу он отказывался выдавать Милошевича и лидеров боснийских сербов международному трибуналу, однако перед Сербией поставили условие: страна не получит финансовую помощь и не начнет переговоры о вступлении в Евросоюз, если до 1 апреля 2001 года Милошевича не арестуют. Коштуница думал до последнего дня и арестовал своего соперника за несколько часов до истечения ультиматума.

Слободан Милошевич, бывший президент Республики Сербия, во время выступления перед Международным уголовным трибуналом в Гааге / Викимедиа

Нет права попросить о помощи

Сегодня Сербия — православная страна, которая просто не помнит себя вне покровительства России, это идеальный пример изнасилованного государства: ради денег ЕС они сделали вид, что забыли обиды. Однако так повела себя лишь власть.

Население страны, православное, бедное, чудовищно пострадавшее от войны, чувствует себя оплеванным. Слово «братушки» сербы не забыли. Кто в 1999 году помог прекратить бомбардировки, они тоже не забыли. Сегодня они должны поддерживать санкции и робко поддакивать, что готовы арестовать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда.

Заметьте, выдачу ордера предложила год назад та самая Карла дель Понте, которую сербы же приговорили к уголовному сроку и которая упекла за решетку сербский лидеров, а сербского президента Милошевича вовсе уморила, не сумев доказать ни одного пункта своего обвинения. Какую изощренную пытку устраивает президент Вучич своему народу!

На примере Сербии мы видим, что государственный суверенитет в современном мире означает еще и право держать обиды. А если говорить откровенно, то это право на соблюдение собственного достоинства. Сербов заставили забыть, как еще недавно разбомбили их города и села, обрекая страну на пожизненное страдание от альфа-излучения.

При этом ее заставили идти на конфронтацию с единственным союзником, который имеет технические возможности и желание провести радиационную очистку сербских территорий. Вопрос об обращении к России за помощью в дезактивации поднимался в Сербии не раз, но тут же государственные власти, что называется, затыкали собственные рты: страна не в том положении, чтобы проявлять недовольство и напоминать миру, какое преступление против нее совершили.

Россия может помочь сербам почистить землю, но для этого Сербии нужно вслух сказать, кто ее загрязнил и за что. А для этого у страны нет достаточного суверенитета. И в Евросоюзе Сербии тоже до сих пор нет.

Об Албании и Косове даже говорить не стоит: Косово пострадало от бомбежек больше Сербии, оттуда «выбивали» сербов. Албанию загрязнило ветрами и течением рек. Но никто из них не имеет сегодня достаточного политического суверенитета, чтобы заявить об этом.

Участники протеста перед зданием правительства Сербии в связи с принятием германо-французского плана признания независимости Косова и Метохии, а также годовщины натовских бомбардировок Югославии в 1999 году / РИА «Новости»

Ох уж эти самураи…

А Япония? Американские военные базы на территории этой страны однозначно воспринимаются как оккупационные силы. Спешка, с какой Япония старается выполнять инициативы США, вызывает лишь жалость.

Вспомним недавний визит японского премьер-министра Фумио Кисиды в Киев, который будто бы экстренно был совершен в качестве ответа на прилет Си Цзиньпина в Москву. Смешного в этом японском визите ничего не было — я за ним вижу большую национальную драму. Стране самураев пришлось забыть, что именно на нее были сброшены американцами атомные бомбы и именно на ее островах стоят американские военные базы, неподконтрольные правительству Японии.

Контингент американских военных насчитывает в этой стране около 50 тысяч человек. Они не подчиняются японскому государству, не подлежат японскому суду, защищены от местного уголовного преследования. Японские силовики не имеют права проводить обыски в их казармах и на их военных квартирах.

Храм Гококу в Хиросиме после атомной бомбардировки / Викимедиа

Недавно по какому-то демократическому американскому каналу показали проведенный американскими журналистами опрос на улицах Токио: они решили выяснить, что школьники знают о бомбежках своей страны. Оказалось, детям рассказывают, что над их родиной единственный раз применили ядерное оружие, что ценность жизни японцев для США ничтожна, что Япония до сих пор заражена радиацией и что авария на Фукусиме дала мизерный в сравнении с взрывом бомб выброс.

При этом японский премьер мчится по первому свисту в Киев, правительство торопится поддержать все решения США… У страны, которая так себя ведет, нет суверенитета.

Боинг Б-29 «Суперфортресс» — Enola Gay, сбросивший 6 августа 1945 года атомную бомбу «Малыш» (Little Boy) на японский город Хиросима в «авиационном ангаре Боинга» в национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне / РИА «Новости»

Их достоинство — наши убытки

О Германии и вспоминать неловко. У нас до 2022 года мало кто вообще осознавал, что Германия — до сих пор оккупированная страна, статус войск США не изменился, со времен окончания холодной войны сократилась лишь численность американских военных в Германии. Зато теперь фактический режим оккупации распространился на всю Германию.

В стране стоят американские войска, которые туда ввели для контроля за немецкой армией и политикой. По неведомой причине эти войска стали рассматривать как нацеленные безусловно на Россию, но ведь вошли они туда в рамках антигерманских мер. И, между прочим, Германия ежегодно тратит огромные суммы на их содержание.

Нас такое оскорбление Германии, будем честны, до последних месяцев не волновало: мы великодушные победители, отпустили своих врагов с миром, что теперь с ними там делают, не наша забота.

Однако случился подрыв «Северного потока», и мы увидели, сколь важно, чтобы твои соседи и контрагенты обладали политическим суверенитетом: канцлер Олаф Шольц не может по поводу этого события произнести, простите, ни бе ни ме. Перед нами они из года в год хорохорились, американцам же в ответ пикнуть боятся. И мы пострадали от того, что о ФРГ можно вытирать ноги. Стране с политическим суверенитетом никто не посмел бы устроить такую диверсию. Мы понесли убытки, потому что для Германии американцами не предусмотрено право на достоинство.

Как мучили Кампучию

Вьетнам тоже пытался, что называется, проглотить обиду, да, видать, застряла комом в горле: в 2012–2016 годах у них был проамериканский подъем. Встречали Обаму с флагами, визжа и веселясь, высыпав всей страной на улицы. А я была во Вьетнаме не туристическом. И была несколько часов в Камрани, в деревеньках непосредственно вокруг бывшей военной базы. Население там все помнит — и бомбардировки, и полив дефолиантами.

Президент США Линдон Б. Джонсон и генерал Уильям Уэстморленд на авиабазе Камрань / Викимедиа

Музеи войны и преступлений американцев ломятся от местных посетителей. Примерно так и в Камбодже, которая захотела стать американским курортом, для чего сделала вид, будто забыла их бомбежки…

Сегодня, без какой-либо сатисфакции и каких-либо объяснений, камбоджийцы из городка Сиемриап на тук-туках везут американцев смотреть древний Ангкор Ватт, а вокруг — разбомбленные джунгли. Ангкор, кстати, лишь случайно не разбомбили: никакой установки на сохранение этого памятника у американцев не было. Я там была, о том, что бомбы падали вокруг Ангкора, гиды теперь не говорят. А опустевшие окрестные деревни списывают на гражданскую войну, хотя их с лица земли стерла американская авиация.

Страну бомбили восемь лет. Для сравнения: Пол Пот правил менее четырех лет. По некоторым оценкам, жертв американских бомбардировок в Кампучии было больше, чем убили красные кхмеры. В Камбодже об этом помнят все, по состоянию на 2014 год бывшие красные кхмеры были даже в правительстве и среди депутатов. Бывших соратников проамериканского Лол Нола, который умер в Калифорнии, в правительстве не было.

Взрыв 907-килограммовой бомбы Mark 84 в Северном Вьетнаме, сфотографированный с самолета McDonnell F-4B Phantom II ВМС США из истребительной эскадрильи VF-161 Chargers / Викимедиа

Голодом, но с сохранением достоинства

Получается, сегодня право помнить исторические обиды — роскошь настоящего суверенитета. Китай помнит опиумные войны. Россия помнит нападение Германии и планы Черчилля — Рузвельта — Трумэна применить атомную бомбу против СССР.

Занятно, но с точки зрения права на достоинство как части суверенитета у голодных стран Африки и Латинской Америки, у КНДР сегодня больше суверенитета, чем у Германии, Сербии или Японии, которые не вспоминают вслух причиненный им ущерб.

У Польши нет полного суверенитета, поэтому она не может открыто говорить об обиде на Германию и отказаться от помощи Украине из-за Волынской резни, хотя население помнит и Вторую мировую, и Волынь.

Украина тоже помнит, что немцы хотели с ней сделать. И прекрасно знает, что американцы рассматривали вариант атомной бомбардировки СССР, частью которого была и Украина. Помнить-то помнит, но говорить об этом ей не позволяет отсутствие суверенитета.

Исторические и политические обиды в современном мире кажутся смешным анахронизмом. Однако право обижаться и припоминать зло осталось сегодня почему-то только у сильных и независимых. Слабые и подконтрольные страны не обижаются за причиненные им несчастья не потому, что отходчивы, а по простой причине: для этого им недостает суверенитета.