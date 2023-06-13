Мир 13 июня 2023, 15:42 Обещанного три года ждут. Почему заявление Макрона о поддержке Украины и сроках наступления — «публичная трескотня»? Политолог Кошкин: заявление Макрона о сроках контрнаступления ВСУ — публичная трескотня Президент Франции Эммануэль Макрон и его коллега Владимир Зеленский / РИА «Новости»

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В понедельник, 12 июня, в Париже завершилась встреча стран «Веймарского треугольника» — Франции, Германии и Польши. Основными темами для обсуждения стали контрнаступление ВСУ, гарантии безопасности Украине, также прозвучали очередные слова поддержки. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что наступление продлится несколько месяцев или недель и будет достаточно успешным. Откуда у лидера Пятой республики такая осведомленность и стоит ли воспринимать его всерьез — в материале «360».

Переговоры «Веймарского треугольника»

Наступательные действия, к которым на днях перешли украинские войска, продлятся несколько недель или месяцев. Франция рассчитывает, что это позволит создать условия для будущих переговоров о прекращении конфликта.

Об этом заявил Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой, сообщил ТАСС.

«Украинское контрнаступление началось уже несколько дней назад, оно было тщательно спланировано. Мы сделали все, чтобы помочь его осуществить в рамках, очерченных нами с начала конфликта: наказать Россию, чтобы прекратить ее военные усилия, помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию. Однако никогда не нападать на Россию и избежать любых форм эскалации этого конфликта», — сказал лидер Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон / РИА «Новости»

Анджей Дуда, в свою очередь, выразил надежду на то, что украинцам «пошлют ясный сигнал» о «перспективе принадлежности к НАТО» на ближайшем саммите альянса в Вильнюсе.

По словам канцлера Шольца, Германия и ее союзники по НАТО подготовились к долгосрочной поддержке Киева.

«Германия, Франция и Польша тесно стоят на стороне Украины. И мы будем продолжать делать это до тех пор, пока это будет необходимо», — заявил он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц / РИА «Новости» Президент Польши Анджей Дуда / РИА «Новости» Канцлер ФРГ Олаф Шольц / РИА «Новости» Президент Польши Анджей Дуда / РИА «Новости»

Макрон тоже заявил о приверженности долгосрочной поддержке Киева и выразил надежду на то, что наступательные действия ВСУ «окажутся как можно более победоносными». По его словам, от «победоносности» контрнаступления зависит «переход к фазе переговоров в благоприятных условиях», сообщило RFI.

«Наша нерушимая поддержка Украины должна продолжаться в течение длительного времени, идет ли речь о политической, военной, экономической, гуманитарной помощи или той, которая связана с восстановлением Украины», — подытожил встречу лидер Франции.

Макрон говорит и решает за всех в Евросоюзе

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в разговоре с «360» допустил, что Макрон пытается взять на себя общее политическое руководство за всю Европу.

Однако человек, который в публичной плоскости сделал себе весьма неустойчивую репутацию, не может адекватно оценивать продолжительность контрнаступления ВСУ.

Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже с плакатом «Макрон, сдавайся». / РИА «Новости»

«Макрон завил о нескольких неделях или месяцах, но это, скажем там, публичная трескотня и попытка быть в фокусе внимания событий. Со временем президент Франции будет очень часто звонить в Москву и всем рассказывать, что он обеспечивает решение важнейших вопросов урегулирования конфликта», — рассказал Кошкин.

По его мнению, такими действиями французский лидер, со своей стороны, заявляет, что будет максимально заниматься этим вопросом.

«Поддержка» альянсов

Пятую статью Североатлантического альянса сформулировали достаточно туманно, подчеркнул собеседник «360». Все думают, что за участника коалиции будут всеми силами вступаться, однако речь идет исключительно о некой «поддержке».

Таковой считается и информационная поддержка, которой как раз занимаются страны — члены НАТО и ЕС.

Эту хитрость использует сейчас Макрон. Он говорит о поддержке — повторяет мантру, которую заложили в Вашингтоне. Президенту Франции очень выгодно ее повторять, тем самым показывая преданность трансатлантическому союзу. Андрей Кошкин эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова

По мнению военного политолога, Макрон делает заявку на то, что он находится в центре событий и будет влиять на их продолжение. Смысл выступлений главы Франции — усиление этой риторики, чтобы впоследствии заявить о своей весьма активной роли в урегулировании ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава США Джо Байден / РИА «Новости»

Украинское контрнаступление

Кошкин также подчеркнул, что следует учитывать слова президента России Владимира Путина о действиях в зоне СВО.

«Наступление [ВСУ] началось, но потенциал не исчерпан», — напомнил он.

Собеседник «360» предположил, что ВСУ могут отходить от линии контрнаступления, чтобы перегруппировать силы и запросить у Запада дополнительную бронетанковую технику и боеприпасы. Также они могут, сохранив стратегический потенциал, «предпринять еще какие-то действия».

Может оказаться так, что они (украинцы — прим. ред.) израсходуют весь свой потенциал и, грубо говоря, заявят о том, что они сделали все что могли. Андрей Кошкин

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу сообщал о том, что ВСУ перешли к построению оборонительных сооружений на правом берегу Днепра.

«Можно сказать, что после подрыва Каховской ГЭС они (украинские вооруженные силы — прим. ред.) сейчас переходят к другому этапу: создание оборонительных сооружений и ожидание логического контрнаступления со стороны России», — подытожил военный политолог.