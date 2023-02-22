Мир 22 февраля 2023, 21:22 Обедненный Запад радостно примет победу России. Главное — правильно этим воспользоваться Политолог-американист Ордуханян: обедненный Запад радостно примет победу России на Украине РИА «Новости»

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В США продолжает расти недовольство внешней политикой страны. Американцы все чаще призывают администрацию президента Джо Байдена прекратить поддерживать конфликт на Украине и обратить внимание на внутренние проблемы. За это выступает и бывший президент США Дональд Трамп. Однако придавать этому большое значение не стоит, уверены эксперты. Протестные акции не достигнут результатов, пока на улицы не выйдут сотни тысяч человек. А Штатам уже не хватает денег на борьбу с техногенными катастрофами внутри страны — России стоит воспользоваться этой ситуацией.

В начале недели сотни американцев вышли на митинг в центре Вашингтона и потребовали, чтобы власти США остановили военную помощь Украине.

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Такой же позиции придерживается бывший президент США Дональд Трамп. Он призвал США прекратить тратить миллиарды долларов на поддержку киевских властей и направить свои силы на немедленное урегулирование украинского конфликта. Помощь Киеву только затягивает противостояние, что приводит к новым жертвам.

Также экс-президент заявил, что сейчас мир как никогда близок к глобальному конфликту из-за «коррумпированного вашингтонского истеблишмента» во главе с Джо Байденом. По словам Трампа, бюрократы и дипломаты знают только, как втянуть страну в конфликт, но выйти из него уже не могут.

«На протяжении десятилетий у нас были одни и те же люди, например, Виктория Нуланд, одержимые тем, чтобы затолкать Украину в НАТО, не говоря уже о поддержке Госдепартаментом восстаний на Украине. Эти люди долгое время стремились к конфликту, во многом как в случае с Ираком в другой части мира. Теперь мы находимся на грани третьей мировой войны», — отметил он.

Трамп добавил, что уволит всех «разжигателей войны и обманщиков» в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности Белого дома, если победит на выборах президента в 2024 году.

Экс-президент США Дональд Трамп / РИА «Новости»

Скорых изменений ждать не стоит

Республиканцам не получится сократить расходы США на военную помощь Украине в 2023 году, потому что программа финансирования уже сформирована и реализуется, отметил политолог, журналист Юрий Светов.

Говорить о ситуации в 2024 году пока рано, потому что сперва Трамп и Байден должны перестать быть «кандидатами в кандидаты» и действительно стать участниками предвыборной гонки. Ожидается, что действующий лидер США утвердит свое участие в избирательной компании в начале марта.

«Если Байден не будет выдвинут, то тема поддержки Украины вообще уйдет на второй план. А если Байден будет участвовать, то он будет доказывать, что эта поддержка нужна и реализуема», — пояснил Светов.

Участники акции в поддержку президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, 2020 год / Соцсети

Трампу также нужно сперва выдвинуть свою кандидатуру — для этого ему придется выиграть все праймериз, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии.

«А в республиканской партии очень много людей, которые не хотят поддерживать Трампа и считают, что его выдвижение может привести к проигрышу. Поэтому пока только разговоры. Сейчас февраль 2023 года, а выборы [президента США] будут в ноябре 2024-го, и за это время много что может измениться», — добавил он.

Политолог подчеркнул, что не стоит предавать большое значение каким-то акциям и делам, которые на самом деле мало значат. Он вспомнил про недавний митинг против военной помощи Украине, который прошел Вашингтоне.

Настоящие антивоенные митинги в Америке, которые добивались, например, прекращения войны во Вьетнами, были 600 тысяч человек. Митинги против войны в Ираке были 500 тысяч человек. Пока протестные акции не достигнут такого размаха, никакой реакции на это не будет. Юрий Светов политолог, журналист

США думают только о себе

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян подчеркнул, что заявления Трампа и другие протестные выступления в США «не имеют ничего общего с их попыткой остановить военную помощь» Украине. Главна причина заключается в том, что Америка просто не может себе позволить такие расходы, поэтому пытается препятствовать тесному сотрудничеству с Украиной.

«Впервые за всю новейшую историю богатенькие США, чей внешний государственный долг уже превысил 30 миллионов, не могут себе позволить вот так миллиарды разбазаривать. Об этом говорят уже все: недавно было заседание Сенатской комиссии, где люди просто кричали: бюджет трещит по швам, нет денег. Они не могут даже должным образом отреагировать на техногенные катастрофы внутри страны», — пояснил он.

РИА «Новости»

Запад радостно примет победу России

Юрий Светов отметил, что изменения в желании американцев поддерживать Украину зависят от побед России на полях сражений.

«Чем быстрее мы начнем побеждать, тем быстрее там начнется отрезвление. Без наших побед никаких перемен не будет», — подчеркнул он.

Рафаэль Ордуханян добавил, что победа России — единственное, с помощью чего получится остановить имперские мысли со стороны американцев. Никакого политического решения этого вопроса нет.

Давайте не будем забывать: политический консенсус по статусу Украины в политическом истеблишменте Америки достигнут. У нас там нет друзей. И не надо надеятся на какие-то вещи. Рафаэль Ордуханян политолог-американист

Сейчас в Америке сложилась сложная ситуация, и Россия должна ей воспользоваться, подчеркнул политолог-американист. Страна столкнулась с финансовой пропастью, недовольствами масс и всплеском преступности — например, сейчас идет волна изнасилований белых женщин. Однако СМИ замалчивают эту информацию, как и все остальные проблемы, в том числе техногенные катастрофы и неспособность должным образом с ними справиться.

«Америка сейчас больше не в состоянии быть мировым жандармом. И она им не будет именно по этой причине. Поэтому нам нужно сейчас использовать эту возможность, чтобы завершить нашу спецоперацию там и поставить уже обедненный Запад перед фактом. Они с радостью примут это», — заключил он.