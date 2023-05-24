Эксклюзив 24 мая 2023, 15:05 Лукашенко покажет врагам, что жив и здоров. О целях визита белорусского лидера в Москву Политолог Михайлов: Лукашенко приехал в Москву на встречу с Путиным обсудить интеграцию РИА «Новости»

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На полях Евразийского экономического форума президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в зоне СВО. Москва и Минск стали близкими партнерами в военном отношении, но социальная и экономическая ситуация застопорилась, заявили политологи. Зачем глава республики приехал в Россию — в материале «360».

Ключевой игрок ЕврАзЭС

Официальным поводом для визита Александра Лукашенко в Москву назвали участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума, который пройдет 24–25 мая, напомнил «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

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Значит, основной задачей станет максимальная интеграция Белоруссии в экономическое пространство ЕврАзЭС. Республика — один из самых значимых участников этого сообщества и важнейший союзник России, подтвердил Михайлов.

«Наверняка Лукашенко выступит на Евразийском форуме как спикер. То, что он скажет, многие процитируют, поскольку каждое его выступление как у себя в Белоруссии, так и за рубежом насыщенно интересными фразами», — отметил политолог.

Болезнь ушла

По словам Михайлова, еще одна причина приезда белорусского президента в столицу России — желание продемонстрировать, что он выздоровел и вернулся в строй.

«Многие говорили о некой болезни Александра Лукашенко. Теперь он показывает, что жив и здоров, враги не дождутся. Он готов участвовать во всех мероприятиях, направленных в том числе на безопасность своей страны. <…> Нет сомнений, что при личном контакте с Владимиром Путиным он обсудит нынешнюю ситуацию в зоне проведения специальной военной операции», — объяснил эксперт.

Безопасность Белоруссии зависит от действий Москвы, подчеркнул политолог. Формально Минск сохранил нейтралитет по отношению к киевскому режиму, но предупредил, что любые поползновения в его сторону накажут адекватным военным ударом.

Лукашенко выразил поддержку как России, так и ее действий в зоне СВО, а его армия присоединилась к совместным учениям и подготовке к отражению угрозы со стороны и НАТО, и Украины.

Военное сотрудничество

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский согласился в беседе с «360», что приезд Александра Лукашенко в Москву — интересное событие. Если проанализировать перспективы взаимодействия России и Белоруссии, можно отметить несколько фактов.

«В военно-политической области российско-белорусский диалог идет хорошо, проводят мероприятия по обеспечению безопасности обоих государств», — сказал он.

Политолог напомнил, что на территории Белоруссии решили разместить российское ядерное оружие: республика предоставила свои военные объекты и воздушное пространство для Вооруженных сил России. Это критически важно для целей спецоперации на Украине.

РИА «Новости»

Полная интеграция

Однако российско-белорусская интеграция застряла на месте, заявил Пашковский. По мнению аналитика, в этом нет ничего хорошего, ведь Белоруссия для России — не просто сосед, а часть бывшей большой страны.

Для России жизненно необходима интеграция с Белоруссией. Просто вхождение в состав России — нет. Форматы можно придумать так, чтобы это было выгодно и приемлемо для жителей. Евгений Пашковский

По его словам, важно, чтобы Россия и Белоруссия стали единым государством и никогда не разбежались, как это случилось в 1991 году. Для этого обе стороны должны приложить усилия. Белорусам нужно стать частью большого государства, которое сможет их защитить и обеспечить.

РИА «Новости»

«В этом смысле противоречия, которые есть в торгово-экономическом балансе и так далее, устранят. Это новое российско-белорусское союзное государство, единое государство, сможет обеспечивать интересы обеих сторон», — добавил Пашковский.

Однако вопрос объединения все время уходит на второй план — играют роль сиюминутные интересы, неправильное понимание целей Белоруссии и России, подытожил аналитик.