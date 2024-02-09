Эксклюзив 09 февраля 2024, 13:46 Владимир Путин — Такеру Карлсону: о наших людям ненашим Писатель Беседин: Такер Карлсон разочаровал своей вялостью во время интервью Пресс-служба Кремля

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Американский журналист Такер Карлсон опубликовал долгожданное интервью с Владимиром Путиным. Видео уже посмотрели как минимум 70 миллионов раз в соцсети X. Об ожиданиях от этого разговора и как в итоге показали себя оба собеседника — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Разговор Карлсона с Путиным: ожидание и реальность

Интервью Владимира Путина успело стать легендарным еще до своего выхода. Его ждали, о нем говорили, его предвкушали. Но, но, но…

Давайте откровенно: ажиотажа на Западе не было. Или, точнее, так: ажиотаж мог бы оказаться куда мощнее. А вот у нас в России, по обыкновению, ждали сенсаций. И, как по мне, сильно переоценивали Такера Карлсона.

Честно сказать, американский журналист — я посмотрел интервью — разочаровал. Даже пришлось изучать его биографию.

Я подумал, что Такер родился где-то в американской глубинке и рос, распевая песню Sweet Home Alabama. Но нет, мистер Карлсон родился в Калифорнии, в Сан-Франциско, и происходит он из очень-очень солидной семьи.

Странно, отчего столь вял и несколько провинциален, что ли, он был в интервью с Владимиром Путиным. Наш президент, наоборот, был в самой лучшей форме.

Пресс-служба Кремля

Кто-то уже успел написать: мол, вопросы были согласованы. Нет, ребята, если бы вопросы согласовывались, то они оказались бы куда интереснее.

Мистер Карлсон явил характерную черту американцев, которую достопочтимый Михаил Задорнов обозначал как «ну, тупые!» Нет, не тупые, конечно. Однако склонны к упрощению и примитивизации всего и вся.

Не потому, что глупы, ограничены, пусты — нет, просто так эффективнее, так комфортнее. В США в первую очередь всегда ценили комфорт и эффективность. Так что, ожидаемо, ничего прорывного в интервью не прозвучало.

Но это было предсказуемо. Все сработало так, как должно было сработать.

Такер получил свою порцию славы, а Владимир Путин донес до американской аудитории (а это десятки миллионов зрителей) то, что они никогда знать не знали. Более того, судя по всему, не знал этого и сам мистер Карлсон.

Кто-то, опять же, заявил, что российский президент упростил риторику, но, простите, вы хотели, чтобы американцы получили кружева всей русской истории?

Вы-то сами ее знаете, а?

На мой скромный взгляд, это было максимально выверенное, спокойное и четкое донесение информации, призванное дать понять — boys and girls, big guys, мы готовы сотрудничать, но для этого вы должны сохранить толику ума и компетенции. Для внутреннего же российского пользования все еще очевиднее: мы увидели, что президент наш находится в отличной форме — физической и интеллектуальной.

Самое важное из интервью Путина

Важным мне видится и послесловие, сказанное Такером уже после интервью, — о том, что Россия при Путине никогда и ни при каких обстоятельствах не отдаст Крым. Более того, любые удары по полуострову свободы будут караться самым жестким и последовательным образом.

Теперь, собственно, ход за Штатами и их союзниками.

Kremlin Pool / Global Look Press

Путин четко дал понять, что диалог возможен. И тот, кто против него, хочет привести мир, планету к смертельной катастрофе. Даже упрощенные, но эффективные американцы это понимают.

Самым трогательным моментом интервью Владимира Путина Такеру Карлсону стала речь в финале. Когда президент России, как украинцы, которым предлагают сдать, кричат «русские не сдаются» и умирают.

Да, если кто забыл, то по обе стороны — наши люди. И Владимир Путин всем — и у нас, и на Западе — дал это понять.

Максимально убедительно и четко.