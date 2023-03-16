Эксклюзив 16 марта 2023, 14:33 Жетон неуязвимости США канул в море. О чем говорили Шойгу и Остин Политолог Кошкин: результатами переговоров Шойгу и Остина стало то, что есть контакт U.S. Department of Defense

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Глава российского Минобороны Сергей Шойгу и его американский коллега Ллойд Остин во время переговоров высказали взаимные требования по ситуации с падением беспилотника MQ-9 в Черном море. Разговор министров поможет выстраивать отношения двух стран на основе понимания. Но это не умаляет ответственности властей США за провокацию. Такое мнение в беседе с «360» высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Далее — прямая речь.

Есть две плоскости, ярко выраженные, в украинском конфликте. Это отношения между военными и та плоскость, которую возмущают политики. Политики не несут ответственности, они могут разнузданно обвинять и нападать.

Военные более сдержанны. Когда слышны мнения политиков, будто надо наносить удары по России, то в Пентагоне говорят, что у них нет даже такого оружия, которыми обладают сегодня российские вооруженные силы. Речь идет не только о гиперзвуке.

Россия сдерживает военную махину США

Мы сегодня смогли поставить на необходимый динамичный уровень функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса. И обеспечивать всем необходимым, имея ресурс. Когда с другой стороны на ВСУ работает весь западный мир во главе с США. А мы одни, никто нам не помогает, в состоянии полностью сдерживать такую махину.

В этих условиях состоялся прямой разговор по инициативе министра обороны США Ллойда Остина. Их беспилотник MQ-9 залетел за ограничения той зоны, которую установила Россия.

Упал по техническим причинам

Мы подняли свои силы ПВО. Сразу Россия заявила, что никакого огневого контакта не было. Он, скорее всего, по техническим причинам упал.

Сейчас открыт Босфор, боевые корабли США стремятся быстрее прибыть на место крушения. Мы тоже готовы посмотреть, что это за обломки, поскольку мы ограничили это летное пространство.

Это дорогостоящий беспилотный летательный аппарат, создан в 2021 году. С 2008-го подобные модели проходили апробацию в Афганистане. С тех пор беспилотник серьезно усовершенствовали, на нем установили мощнейшие консоли.

Телеканал «360»

Американцы передают информацию врагам России

Результатами переговоров Шойгу и Остин стало то, что есть контакт, есть понимание, высказаны взаимные требования. Посол России в США сразу сформулировал модель. Он обратился к США со словами, как бы они реагировали, если бы у американских границ оказались российские беспилотники.

Телефонный разговор министров больше способствовал выстраиванию отношений на основе понимания.

Но мы считаем, что это непорядочно. Появление беспилотника MQ-9 в Черном море — провокация, когда разведывательно-ударные БПЛА летают вдоль наших границ, собирают информацию и явно передают ее нашим врагам — ВСУ.