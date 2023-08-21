Эксклюзив 21 августа 2023, 14:32 «Нужно вести оборону». Отказ Трампа участвовать в дебатах назвали тактически верным ходом Политолог Станкевич назвал правильным отказ Трампа от дебатов за пост президента Правительство США

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Экс-президент США и бизнесмен Дональд Трамп поступил верно, отказавшись участвовать в дебатах за пост главы государства. Такое мнение озвучил «360» политолог, независимый аналитик, бывший советник президента России по политическим вопросам Сергей Станкевич.

Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что не примет участие в дебатах претендентов на пост президента от Республиканской партии 23 августа. Бизнесмен объяснил это решение результатами опроса канала CBS, в котором его поддержали 62% избирателей.

Станкевич назвал отказ Трампа от дебатов тактически правильным ходом. По всем надежным опросам бывший президент США действительно лидирует среди других возможных кандидатов от Республиканской партии, отметил политолог.

На этом этапе избирательной кампании, когда еще только определяется, кто будет представлять Республиканскую партию в главной гонке, пожалуй, ему действительно нет смысла дебатировать, потому что просто не с кем. Внутри Республиканской партии у него поддержка выше 50%, ну где-то 52-53%, а у ближайшего соперника меньше 15% — где-то 13-14%. При таком разрыве, если он будет участвовать в дебатах, он будет своим соперникам скорее помогать, чтобы они свои проценты увеличили. Сергей Станкевич политолог, независимый аналитик

Основные силы — на юридический фронт

Собеседник «360» напомнил, что Трамп стал фигурантом сразу четырех уголовных дел. Их на бизнесмена повесили в основном соперники из Демократической партии, контролирующие министерство юстиции США, указал аналитик.

«Ему там нужно сейчас вести оборону и этим заниматься», — пояснил Станкевич.

По его словам, сейчас одна из главных задач Трампа — затянуть разбирательство по уголовным делам. Экс-президенту США нужно сделать так, чтобы они дошли до суда только после выборов, то есть минимум через год, обратил внимание политолог.

«И вот этим надо заниматься, это требует значительных усилий и расходов. И я думаю, что он на этот юридический фронт и бросит основные силы», — предположил бывший советник президента РФ по политическим вопросам.

Главный соперник Трампа

Наиболее серьезным из возможных соперников Трампа собеседник «360» назвал губернатора Флориды Рона Десантиса. Он пока не включился в предвыборную гонку в полную силу, поскольку ему нужно заниматься родным штатом, где возникают природные катаклизмы, отметил независимый аналитик.

Если он сейчас отвлечется на избирательную кампанию, он очки в своем штате потеряет. Но в дальнейшем, например, в начале следующего года, конечно, Десантис попытается сократить отставание от Трампа. Посмотрим, как ему это удастся. Сергей Станкевич политолог

Пока основная проблема в том, что между позициями этих соперников нет особых различий, добавил экс-советник президента по политическим вопросам. Альтернатива в этой ситуации необходима, поскольку если оба политика будут говорить примерно одно и то же, республиканцы, скорее всего, предпочтут Трампа, заключил политолог.