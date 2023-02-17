17 февраля 2023, 14:15
Нуланд стала легитимной целью для России, разрешив ВСУ наносить удары по Крыму
Член ВГА Рогов: Нуланд стала легитимной целью для России после слов о Крыме
Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму законными целями для ВСУ. После таких высказываний сама дипломат становится легитимной целью для России, заявил «360» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Александр Рогов. Он уверен, что вскоре американцы разрешат Украине бить и по Москве.
Далее — прямая речь.
После Крыма — Москва
Хитрое заявление Нуланд связано с тем, что в парадигме Соединенных Штатов Крым — это якобы Украина. Поэтому по нему можно бить.
Нет сомнений, что это промежуточное заявление. Не сегодня завтра американцы скажут, что и по Москве можно бить.
Поэтому, давая оценку Нуланд, — она пропащий человек, который становится легитимной целью для нас после подобных слов.
Если бы вдруг появились какие-нибудь техасские или калифорнийские партизаны, а Россия заявила бы, что по Калифорнии и Техасу, как по оккупированным территориям, можно бить, это было бы из той же серии.
Понятно, что мы соблюдаем международное законодательство даже там, где это не делает уже никто из крупных государств. Может, имеет смысл задуматься о том, чтобы начинать поступать с противниками так же, как это делают они. Расширять границы возможного.
Если вы нарушаете целостность российского государства, ставите ее под сомнение и поощряете преступные действия, почему бы нам не действовать в отношении этих государств аналогично?
С учетом того, что в тех же Штатах остро стоит проблема испаноязычных и темнокожих граждан, она находится на государственном уровне. Мы прекрасно знаем, что Калифорния какие-то 170 лет назад — ничтожный срок по историческим меркам — была еще Мексикой.
По сути, США захватили эту территорию, оккупировали. Там не проводили референдум, в отличие от Крыма.
США хотят уничтожить Россию
Пока в Соединенных Штатах будут уверены, что к ним не прилетит, они продолжат провоцировать третью мировую и повышать градус на уничтожение России. Пока они будут уверены, что мы не применим по отношению к ним то, что можем применить, они будут разжигать конфликт против нас и доводить нашу страну до уничтожения.
Будут делать все, чтобы Россия как государство была уничтожена, число ее жителей сокращалось в результате боевых действий, чтобы здесь царили кровь, страдания и смерть. Что сейчас и происходит на временно оккупированных ВСУ территориях, которые находятся под контролем англосаксов через режим Владимира Зеленского.
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