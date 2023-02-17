Эксклюзив 17 февраля 2023, 14:15 Нуланд стала легитимной целью для России, разрешив ВСУ наносить удары по Крыму Член ВГА Рогов: Нуланд стала легитимной целью для России после слов о Крыме Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд / РИА «Новости»

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Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму законными целями для ВСУ. После таких высказываний сама дипломат становится легитимной целью для России, заявил «360» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Александр Рогов. Он уверен, что вскоре американцы разрешат Украине бить и по Москве.

Далее — прямая речь.

После Крыма — Москва

Хитрое заявление Нуланд связано с тем, что в парадигме Соединенных Штатов Крым — это якобы Украина. Поэтому по нему можно бить.

Нет сомнений, что это промежуточное заявление. Не сегодня завтра американцы скажут, что и по Москве можно бить.

Поэтому, давая оценку Нуланд, — она пропащий человек, который становится легитимной целью для нас после подобных слов.

Если бы вдруг появились какие-нибудь техасские или калифорнийские партизаны, а Россия заявила бы, что по Калифорнии и Техасу, как по оккупированным территориям, можно бить, это было бы из той же серии.

Пожар на Крымском мосту после спланированного Украиной теракта / РИА «Новости»

Понятно, что мы соблюдаем международное законодательство даже там, где это не делает уже никто из крупных государств. Может, имеет смысл задуматься о том, чтобы начинать поступать с противниками так же, как это делают они. Расширять границы возможного.

Если вы нарушаете целостность российского государства, ставите ее под сомнение и поощряете преступные действия, почему бы нам не действовать в отношении этих государств аналогично?

С учетом того, что в тех же Штатах остро стоит проблема испаноязычных и темнокожих граждан, она находится на государственном уровне. Мы прекрасно знаем, что Калифорния какие-то 170 лет назад — ничтожный срок по историческим меркам — была еще Мексикой.

По сути, США захватили эту территорию, оккупировали. Там не проводили референдум, в отличие от Крыма.

США хотят уничтожить Россию

Пока в Соединенных Штатах будут уверены, что к ним не прилетит, они продолжат провоцировать третью мировую и повышать градус на уничтожение России. Пока они будут уверены, что мы не применим по отношению к ним то, что можем применить, они будут разжигать конфликт против нас и доводить нашу страну до уничтожения.

Будут делать все, чтобы Россия как государство была уничтожена, число ее жителей сокращалось в результате боевых действий, чтобы здесь царили кровь, страдания и смерть. Что сейчас и происходит на временно оккупированных ВСУ территориях, которые находятся под контролем англосаксов через режим Владимира Зеленского.