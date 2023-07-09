Эксклюзив 09 июля 2023, 15:34 Нож в спину от Эрдогана. Выданные Украине боевики «Азова» останутся только пиаром Зеленского «Голос Мордора»: командиры «Азова» стали подарком Эрдогана Украине после провалов ВСУ Соцсети

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим решением о выдаче командиров «Азова»* в очередной раз доказал, что доверять ему нельзя. Но вернувшиеся домой националисты оказались для руководства Украины только ширмой, прикрывающей провальное контрнаступление. Россия продолжит спецоперацию до достижения всех поставленных целей. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

По-моему, по поводу Реджепа Тайипыча ни у кого не должно было остаться никаких иллюзий. Он не проамериканский, не пророссийский, не проукраинский. Он исключительно проэрдогановский, то есть даже не за Турцию, а за себя любимого.

И, если говорить откровенно, не слишком-то и мудрый, несмотря на то что таковым его считают многие российские эксперты в области «Восток — дело тонкое».

Султан очень обидчив и мстителен, что, впрочем, вовсе не уникальное явление для этого региона. Многовековое, можно сказать. Несмотря на то, что турки позиционируют себя как часть западной цивилизации, они все равно остаются Востоком со всем из этого вытекающим. Как хорошим, так и плохим.

Давно пора было понять, что доверять таким «партнерам» нельзя ни в коем случае. Доверять в нашем мире вообще никому не нужно, но Реджепу Тайипычу нельзя доверять в квадрате. Работать, получать выгоду, использовать — да. Но только не доверять.

Турция сейчас необходима для России. Вернее, для ее экономики. Благодаря Турции вполне успешно решаются многие проблемы, Турция помогает России минимизировать эффект от санкций Запада. Конечно, не упуская и свою выгоду.

Но вот количество ножей в спину России, полученных от дорогого Реджепа Тайипыча, сложно сосчитать. И вчерашнее нарушение соглашения по интернированным азовцам* — один из самых болезненных ударов.

Тем более что Украине такая акция сейчас необходима из-за провального контрнаступа. Вполне вероятно, что это может приободрить приунывшие украинские войска, что, впрочем, мало поможет в реальности. Но Украина привыкла больше воевать на фронтах медийных.

Возвращение нацистов на Украину было обставлено с невероятной помпой, что тоже указывает на то, что эту историю собираются раскручивать в медийном плане на полную катушку.

И безусловно, это подарок Эрдогана Украине к саммиту НАТО. В отсутствие реальных побед будет хоть что-то. Если [президент Украины Владимир] Зеленский попрется на саммит, то наверняка возьмет с собой и каких-нибудь Калыну с Волыной.

Понятно, что история очень неприятная. И нам с этой историей жить. Но зацикливаться на этом не стоит. Политика — дело достаточно грязное и неблагодарное, тем более в нынешних условиях.

И значит, России надо просто идти вперед и добиваться достижения поставленных целей. Никакого иного выбора нет и быть не может. И никакие Эрдоганы этому не смогут помешать.

*Полк «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.