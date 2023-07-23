Мир 23 июля 2023, 18:36 Новый уровень русофобии в Молдавии. Врач отказал больной в операции из-за русского языка Политолог Гуреев: русофобия в Молдавии получила больше возможностей для демонстрации Скриншот видео

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Врач в Молдавии, услышав от пациентки приветствие на русском языке, заявил, что ему хочется достать автомат и расстрелять ее. Этим он не ограничился и предупредил, что «русских не оперирует». Когда видео с его словами попало в Сеть, медик поспешил назвать все фальсификацией и объяснил, что просто шутил. Все ради того, чтобы «снять предоперационный стресс».

«Хочется вытащить автомат»

Скандал из-за приветствия на русском языке устроил сотрудник Республиканской клинической больницы. Мужчина заявил пациентке, что не станет ее лечить, когда женщина ответила по-русски на его приветствие на румынском, сообщило местное издание NewsMaker.

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Врач подчеркнул, что происходящее оскорбляет его, и описал свои чувства при звуках русской речи.

«Я захожу, говорю: Buna ziua. А вы мне: „Здравствуйте“. Мне хочется вытащить [автомат] Калашникова и расстрелять вас, потому что вы для меня сразу враг. Вы русская? Я русских не оперирую, это враги», — подчеркнул он.

Опешившая пациентка в ответ объяснила, что родилась в Молдавии, но по национальности русская. Муж — молдаванин, добавила женщина.

«Он — румын», — тут же поправил медик.

Извинения больницы и жалобы врача

После этого пациентке все-таки принесли извинения в больнице и пообещали, что примут меры, чтобы предотвратить подобное в будущем. Языковой конфликт и признания о желании достать автомат будет рассматривать комиссия по этике, заверили в учреждении.

По словам представителей больницы, все пациенты, независимо от языка или их этнической принадлежности, заслуживают справедливого и уважительного отношения.

Масла в огонь подлила видеозапись беседы врача с русскоязычной женщиной, попавшая в соцсети. Оказалось, что происходящее снимала другая пациентка, которая была в этот момент в палате.

В комментарии Ziarul de Gardă врач заявил, что его слова вырвали из контекста. По его мнению, он говорил в шутливом тоне, чтобы снять стресс женщины перед операцией. Также сотрудник больницы указал на то, что на самом деле не разделяет пациентов по национальному и языковому признаку, но теперь получает угрозы.

«Мне приходят угрозы расправы: „Мы тебя расстреляем“, „Мы тебя убьем“, „Мы тебе ноги сломаем“, „Румын, беги через Прут“», — пожаловался он.

Русофобия в Молдавии была всегда

Случай в больнице неприятен и демонстрирует непрофессионализм, некомпетентность и бесчеловечность врача, который позволил себе говорить подобные вещи пациентке из-за языка, на котором она говорит, подчеркнул в беседе с «360» политолог Данила Гуреев.

Вместе с тем, по оценке эксперта, утверждать, что этот конфликт говорит о вспышке русофобии или чем-то экстраординарном для Молдавии, не приходится. Подобные настроения в стране были и раньше.

Молдавское общество серьезно разделено. С одной стороны, есть люди, которые хотят быть ближе к России и проводить суверенную политику. И есть вторые, которые стремятся к единению с Румынией. И последние не приемлют русский язык ни в каком виде Данила Гуреев политолог

Когда представители этих лагерей пересекаются, происходят конфликты, вспыхивают скандалы. Такое было и раньше. Случаи, которые могут возникать сейчас, не говорят о том, что в Молдавии усилились антироссийские настроения.

«Просто на фоне антироссийского тренда люди, которые всегда испытывали ненависть к РФ, подняли голову в виду безнаказанности и того, что действующее правительство стоит на тех же самых позициях», — подчеркнул политолог.

Гуреев заметил, что русофобия в Молдавии была всегда. А в современных условиях просто появилась возможность ее демонстрировать.

Антироссийский курс ради одобрения Запада

Депутат Госдумы, политолог Дмитрий Гусев также указал, что люди, которые испытывают негативные чувства к России и русскому языку, начинают вести себя неподобающим образом на фоне существующего западного тренда. И такой линии придерживаются не просто отдельные граждане, но и правительства ряда стран.

Как только появляется мода нападать на русских, то каждый шакал мнит себя львом. Некоторые страны думают, что, если они будут так себя вести, им что-то перепадет от старших товарищей, но это не так. Дмитрий Гусев депутат

Молдавия не имеет суверенитета, как и Украина — обе находятся под контролем США, указал депутат Госдумы Евгений Федоров.

По его словам, нужно понимать, что эту маленькую республику во главе с Майей Санду готовят для конфликтов с Россией. Поэтому и подобные антироссийские настроения и поступки в этой стране ожидаемы.

«У Молдавии нет субъектности, это территория, контролируемая США и ЕС. Территория у которой нет суверенитета, она оккупирована и из нее готовят врага РФ», — подчеркнул собеседник «360».

По оценке политолога Никиты Донцова, Молдавия уже давно взяла курс на максимальное сближение с Румынией. И антироссийская позиция молдавских властей в большей степени связана именно с этим.

Румыния занимала такую позицию исторически, а Молдавия, находясь меж двух центров влияния, Россией и Румынией, исторически старается выбирать Румынию и следовать в ее внешнеполитическому вектору, заключил Донцов.