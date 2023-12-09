Мир 09 декабря 2023, 23:14 Новый союзник или хитрая игра? Почему принц Саудовской Аравии выбрал встречу с Путиным вместо поездки в Лондон Политолог Колчин о поездках Путина: Запад провалил дипломатию на Ближнем Востоке РИА «Новости»

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Поездку принца Саудовской Аравии и председателя совета министров страны Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Великобританию в начале декабря отложили. Но через несколько дней представитель королевского дома принял в Эр-Рияде президента России Владимира Путина. В поведении наследного принца ближневосточной страны увидели охлаждение связей с Великобританией. Так ли это, разбирался «360».

Отложенный визит

Согласование визита наследного принца Саудовской Аравии в Великобританию дипломаты двух стран готовили несколько месяцев. В качестве даты они выбрали 3 декабря. Но в Лондон Аль Сауд так и не доехал, а спустя три дня после своего несовершенного визита принял у себя президента России Владимира Путина.

Газета The Financial Times со ссылкой на официальных лиц Великобритании сообщила, что визит не отменили, а перенесли, о чем Саудовская Аравия уведомила заблаговременно. Но такое решение не понравилось депутатам от Консервативной партии. В беседе с журналистами они заявили, что такое поведение ставит под вопрос прочность отношений двух стран.

Бывший лидер британских консерваторов Иэн Дункан Смит заявил, что демонстративным приемом президента России саудовский принц продемонстрировал, что ведет собственную игру и готов «выставить дураками» всех западных союзников.

Журналисты газеты напомнили, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак направил наследному принцу Саудовской Аравии приглашение для посещения Лондона еще в июле. Ожидалось, что визит состоится осенью, но, как объяснили официальные лица, график главы правительства ближневосточного королевства оказался слишком забит.

РИА «Новости»

Еще один депутат от консерваторов Роберт Кортс подчеркнул, что такой дипломатический провал требует срочного пересмотра всей внешней политики страны. Он отметил, что необходимо провести работу для противодействия «дипломатического наступления Путина».

«Великобритания должна срочно пересмотреть ресурсы и стратегию, лежащие в основе ее внешней и оборонной политики, чтобы предотвратить сползание партнеров в сторону наших стратегических конкурентов», — заявил он.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Великобритании на просьбу журналистов дать комментарий о переносе визита Саудовского принца отметили, что не могут рассуждать о дипломатических обязательствах других стран.

«Мы тесно сотрудничаем с Саудовской Аравией по целому ряду направлений, в том числе по оказанию поддержки Украине и урегулированию текущего кризиса в Израиле», — заявили в ведомстве.

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Также там напомнили, что страны Персидского залива находятся в тесных партнерских отношениях с Россией в рамках нефтяного картеля ОПЕК+.

Официальные лица Саудовской Аравии заявили, что никакой связи между задержкой приезда принца и приемом президента России в Эр-Рияде нет. Посол страны в Лондоне принц Халид бин Бандар назвал нонсенсом обвинения в пренебрежении.

«Отношения между странами такие же крепкие, какими были когда-либо, и такими останутся. Те, кто хочет интерпретировать вещи по-другому, жестоко ошибаются», — подчеркнул он.

Ближний Восток почувствовал перемены

Визиты Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию стали свидетельством полного провала Западной дипломатии на территории Ближнего Востока. Об этом «360» заявил политолог Петр Колчин.

Он подчеркнул, что до недавнего времени обе страны Персидского залива играли в регионе роль главных партнеров Великобритании и США. В условиях перехода мира к многополярности они стали больше смотреть на другие международные структуры, в том числе БРИКС. Об этом свидетельствуют все более тесные взаимоотношения стран с Россией и Китаем.

РИА «Новости»

«Этому предшествовало множество факторов: экономическое ослабление западной гегемонии, позиция стран НАТО по израильско-палестинскому конфликту и общее агрессивное давление США на сателлитов в арабском мире», — заявил Колчин.

Политолог добавил, что оба государства осознали свое право на суверенитет и роль, которую они могут занять в меняющемся мире, идущему к справедливой многополярности, где крупные западные игроки не смогут нарушать общий порядок.

Ошибки Великобритании

Россия проводит собственную внешнюю политику, не оглядываясь на интересы западных стран. Так прокомментировал «360» поведение наследного принца Саудовской Аравии политолог и журналист Юрий Светов.

«В рамках текущей линии президент Владимир Путин посетил ОАЭ, принял здесь президента Ирана, переговорил с руководителем Омана. Сейчас готовится предложение по сектору Газа. Это наша политика и мы ее выстраиваем сами. Что на этот счет думает Великобритания и США, нам все равно», — подчеркнул он.

По его словам, отказ саудовского принца от поездки в Лондон — это дело его страны и проблема Великобритании, которой нужно сделать работу над ошибками в отношениях со странами Ближнего Востока.

«Чем дальше, тем больше Россия выстраивает свою линию без оглядок на Запад. Без оглядок на то, как в классической комедии „Горе от ума“ говорится: „О боже, что скажет княгиня Мария Алексеевна“. Плевать на княгиню Марию Алексеевну в лице Великобритании и США. Пусть они переживают», — подытожил Светов.