Мир 11 декабря 2022, 15:43 Китай пошел на сближение с арабскими странами. Это новый шаг к многополярному миру Аналитик Санакоев: сближение Китая с арабскими странами — переход к многополярному миру YouTube

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Создание зоны свободной торговли между Китаем и странами Персидского залива стало одной из главных тем встречи председателя КНР Си Цзиньпина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Углубление сотрудничества арабских государств и Китая связали с переходом мира на многополярность. Но у стран также есть собственные цели, которые можно достичь только путем тесного взаимодействия.

Путь на Восток

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Эр-Рияд с трехдневным визитом. Там он принял участие в китайско-арабском саммите и заседании лидеров стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

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Отдельные переговоры глава Китая провел с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом. По их итогам наследник престола королевства заявил, что вопрос создания зоны свободной торговли с Китаем вышел на финишную прямую.

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«Мы обсудили создание зоны свободной торговли между Китаем и странами Персидского залива», — заявил принц в прямом эфире телеканала Al Arabiya.

Впервые о создании зоны свободной торговли с Китаем Саудовская Аравия заговорила еще в 2004 году. Но тогда основными интересами Пекина в регионе были только поставки нефти и газа. Сегодня страны Персидского залива представляют собой огромный рынок для поставок товаров, производящихся на китайских предприятиях. В том числе из области высоких технологий.

По итогам последней встречи лидеры двух стран подписали более 20 соглашений и меморандумов по расширению сотрудничества в сфере энергетики, строительства, налогового администрирования, развития СМИ, сказано в распространенном заявлении правительства Саудовской Аравии. В это число не вошло еще 25 контрактов, заключенных между фирмами двух государств.

Также стороны договорились о совместных инвестиционных проектах в нефтехимическом секторе и переработке энергоносителей, а также обсудили вопрос перехода на возобновляемые источники энергии.

Для Саудовской Аравии сотрудничество с Китаем важно для реализации заявленной программы «Видение-2030», которую продвигает принц Мухаммед. Она предусматривает сокращение зависимости от торговли нефти и диверсификации экономики. Развитие новых отраслей невозможно без внешних инвестиций. Для этого королевство углубляет сотрудничество с Китаем.

После реализации программы Саудовская Аравия потеснит Объединенные Арабские Эмираты с позиции главного коммерческого центра Ближнего Востока, а за счет своего положения и морских портов станет главным логистическим узлом для стран Африки и Европы.

Для Китая сотрудничество со странами Персидского залива и Саудовской Аравии важно для выполнения программы «Пояс и путь», предусматривающей создание трех евразийских экономических коридоров, ведущих в страны Европы, Средиземное море и Индийский океан. В условиях снижения китайского экспорта и нарушения логистических цепочек из-за пандемии коронавирусной инфекции реализация проекта становится особенно актуальной.

Конец однополярного мира

Китай становится главным партнером для стран Персидского залива благодаря устойчивости и росту экономики, которая выводит страну на первое место в мире. В арабских странах прекрасно понимают, что Китай продолжит укреплять свое мировое влияние, но при этом не станет вмешиваться в их внутренние дела, как это делали США. Об этом в беседе с «360» заявил президент АНО «Российско-Китайский аналитический центр» Сергей Санакоев.

«Соглашения, которые страны подписали, переводы расчетов за поставки энергоносителей в юани, уход от доллара, строительство крупных инфраструктурных проектов на сотни миллиардов долларов — все это показывает, что регион настроен на взаимодействие с Китаем», — заявил он.

Санакоев добавил, что арабские страны не видят в Китае нового гегемона и понимают, что в ходе сотрудничества и ухода от США они смогут сохранить свою независимость и суверенитет.

«Речь идет о развитии многополярного мира, где сам арабский мир тоже становится одним из важнейших центров, то есть Китай им предлагает другую модель, в отличие от США, которая более близка и более понятна», — пояснил эксперт.

По его словам, Россия тоже выступает за переустройство мира на многополярную модель. Это позволит нашей стране активно развивать отношения с каждым отдельным государством в одностороннем формате.