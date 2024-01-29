29 января 2024, 20:13
(обновлено: 29 января 2024, 21:35)
«Новый фрагмент в политике». Почему британцы захотели увидеть Путина на посту премьера
Политолог Оленченко: в Британии задумались над улучшением связей с Россией
Примерно 88% опрошенных британцев хотели бы видеть Владимира Путина на посту премьер-министра королевства. Об этом стало известно благодаря политику и лидеру партии «Наследие» Дэвиду Кертену, опубликовавшему результаты опроса в соцсетях. Конкурентами российского президента стали действующий министр Риши Сунак и глава оппозиции Кир Стармер. Суммарно за них проголосовали всего 9,2% из 40 тысяч жителей Великобритании. С чем этом связано, «360» объяснил старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.
Далее — его прямая речь.
Хороший повод
Объективно на авансцене и в политической жизни Великобритании мы видим лейбористов, консерваторов и либералов.
Но партия Дэвида Кертена «Наследие», так сказать, не очень проявила себя в британских масштабах. Не исключаю, что все люди, которые проголосовали за Путина в опросе, и есть весь электорат этой фракции.
Сама постановка вопроса говорит о многом. Например, она явно подчеркивает, что в Великобритании распространение заявлений о нормализации связей и отношений с Россией происходит не только на бытовом уровне, но и среди политиков, руководства.
Это приятный момент, на котором, возможно, следует сделать акцент.
Вполне вероятно, партия Кертена не очень большая и известная среди избирателей. Но то, что она задумывается о нормализации отношений с Россией, важно.
Те фракции, которые сейчас задумываются о британско-российских отношениях, — как правило, партии, нацеленные на будущее и архитектуру безопасности Европы.
Думаю, это заявление Кертена — новый фрагмент в политике королевства. Было бы неплохо, если бы он получил развитие и его бы масштабировали, как об этом говорят в сфере бизнеса.
Распространение таких идей стало бы хорошим поводом, чтобы задать аналогичные вопросы консерваторам и лейбористам.
Зачем Кертен активничает
Очередное заявление лидера партии «Наследие» о том, что Россия — не враг, можно объяснить по-другому. В этом году в Великобритании устраивают парламентские выборы. Поэтому, конечно, проявления кандидатов накануне избрания идут от таких выступлений и обращений.
Все действия будут корректировать общий избирательный фон, на котором раньше боролись в основном лейбористы и консерваторы. Надеюсь, слова Кертена действительно что-то значат и получат дальнейшее развитие.
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