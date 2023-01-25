Эксклюзив 25 января 2023, 18:15 🐆 Россия получит новые трофеи для парада Победы. И разрушит главный миф о НАТО Публицист Новоселов: Россия захватит западные танки и разрушит миф о НАТО Нидерландский Leopard 2A6 на пляже Схевенингена, 15 сентября 2008 года / Википедия

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Правительство Германии приняло решение отправить на Украину танки Leopard 2. Сначала Берлин передаст Киеву 14 боевых машин, всего хотят поставить два батальона. Кроме того, снимут экспортные ограничения: тогда другие государства, у которых есть эти танки, смогут отдать их ВСУ. Спасет ли Запад таким образом киевский режим или сделает только хуже? На этот вопрос публицист Иван Новоселов ответил в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

ФРГ поддалась на давление США после долгих и бурных внутренних дискуссий. Немцы поставят Украине 14 танков Leopard и разрешат другим странам НАТО поставлять их из собственных запасов.

Штаты сейчас пересматривают собственный пакет военной помощи. Ожидается, что сегодня вечером Джо Байден объявит о передаче Украине 20-30 танков Abrams.

Так что скоро по украинской степи поедут «Абрамсы», «Леопарды», «Челленджеры» и «Леклерки». Вероятно, вэсэушники разукрасят их свастиками и другими символами, которые так любят радикалы. Если что-то и способно повысить уровень готовности российского общества, то это именно картина западных танков на нашей земле.

Украина давно выпрашивает у Запада эти поставки, но, к сожалению для Киева и НАТО, эти машины — не какое-то волшебное оружие. Это просто основные боевые танки западных армий.

В начале конфликта у ВСУ были свои танки, но где они сейчас? Российское оружие уничтожило тысячи Т-64, Т-7 и Т-80. Буквально тысячи. Почти все, что было у Украины, почти все остатки советской техники, которые НАТО наскребало по всему миру.

Окажутся ли все эти «Леопарды» и прочие «Абрамсы» лучше? Вряд ли. Танковые войска всегда были сильной стороной российской армии, и даже если Запад будет поставлять их тысячами, что он физически не может сделать, они не устоят перед мощью российских ударов.

На самом деле, они даже станут более удобными целями, поскольку по ним сразу будет видно, что они вражеские.

Западные танки немного мощнее старых советских и имеют более качественные сенсоры. Но при этом они намного крупнее и тяжелее, требуют серьезного обслуживания и сложных циклов материально-технического обеспечения.

Более того, Запад предоставит Украине танки, но не танкистов. Так что этими машинами будут управлять или необученные новобранцы, или те самые танкисты, которые уже потеряли несколько танковых дивизий.

Leopard 2 104-го танкового батальона 10-й танковой дивизии во время учений Saber Junction 2012 в Хоэнфельсе, 25 октября 2012 года / Википедия

Что это значит? Скорее всего, что коллекция российских трофеев пополнится, наши войска начнут уничтожать и захватывать западные танки.

Многие отмечают, что эта поставка — большая ошибка Запада. Подбитые украинские боевые машины легко выдать за российские, но западные танки — символ сильнейших армий НАТО, символ мощи альянса.

На Украине все эти американские, британские, немецкие и французские танки покажут, чего они стоят. И когда российская армия превратит их в груды металлолома или захватит для парада Победы, это разрушит миф о непобедимости НАТО.

Более того, потеря этих танков сильно повлияет на настроения населения стран НАТО и их желание дальше помогать Украине. Даже западная пропаганда не сможет это скрыть.

Итого, есть два варианта. Возможно, эта помощь все-таки отправляется для вида и танки будут держать подальше от зоны боевых действий, чтобы избежать потерь. Но если это не так, то эти машины пойдут в бой и будут уничтожены. Есть шанс, что их потеря отрезвит Запад и сделает настоящий мир немного ближе.