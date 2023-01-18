Эксклюзив 18 января 2023, 20:46 Новые танки как манна небесная. Очередные поставки тяжелого вооружения Украину не спасут Военный эксперт Дандыкин: Украина будет просить танки и строить из себя натовцев РИА «Новости»

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На вооружении у Украины осталось меньше трети танков. Власти страны будут просить у Запада еще больше поставок и строить из себя самых настоящих «натовцев из всех натовцев». Об этом «360» заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Далее — его прямая речь.

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Украина строит из себя натовцев

Поставка основных танков НАТО — это первая ласточка Великобритании, затем собирается Польша. Польша, естественно, уговаривает немцев дать Leopard свои. У Leopard вообще по Европе много разных модификаций, но, я думаю, не все страны согласятся [их предоставить].

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Но тем не менее это наступательное оружие, серьезные машины. И тот же Leopard… Ну, конечно, Challenger, в общем-то, самый массово габаритный. Это в какой-то степени позволит, может быть, им применять эти танки в контрнаступательных операциях локального характера. Не более того.

[Речь идет о передаче] 100 единиц, может, немного больше. Уже до этого — пусть это и наши танки были — Т-72, но модернизированные — передали порядка 400 машин. Как правило, эти машины уже утилизированы, подбиты и превратились в металлолом.

Сейчас на Украине <…> осталось меньше трети танков. В сводках Министерства обороны крайне редко появляются подбитые танки не потому, что наши противотанкисты и танкисты работают не очень хорошо — они работают отлично. Просто танков стало у Украины мало, и они их берегут. И ждут как манны небесной, когда им пришлют очередное Вундерваффе (от немецкого Wunderwaffe — «чудо-оружие» — прим. ред.). Вопрос, наверное, будут решать 20 января в Рамштайне. [Украинцы] будут просить, опять говорить, что они, по сути дела, самые натовцы из всех натовцев.

[Поставка танков] замедлит операцию в какой-то степени, но не более того. Потому что наверняка, кроме танков, будут просить и вертолеты огневой поддержки. Они просили самолеты F-16 <…> и даже подводные лодки. Хотя ясно, что проливы закрыты и Черное море по факту контролируется, особенно под водой, нашим Черноморским флотом.

Интенсивность российской артиллерии

Каждый уничтоженный снаряд HIMARS <…> и каждый уничтоженный снаряд «Града» — это шанс на то, чтобы жители Донецка, Ясиноватой и других городов могли уцелеть. Это очевидно. Поэтому сейчас наши войска целенаправленно уничтожают склады как в ближнефронтовой зоне, так и в дальней. Это очень правильно.

Без ракет, без снарядов все эти установки — и ракетные, и самоходки, и все остальное — это, скажем так, музейные атрибуты. В настоящее время наша артиллерия работает гораздо интенсивнее войск киевского режима. Это признают все. Она стала работать более точечно, применяются самые современные средства управления. Это и авианаводчики, и беспилотники. То есть мы работаем.

Еще один момент. Мы уничтожили две станции контрбатарейной борьбы американские, еще одну станцию. Это очень важно, потому что это то, что наводит вражескую артиллерию и на наши артсистемы, и на войска. Поэтому такая приоритетная задача и стоит перед нашими войсками.