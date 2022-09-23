ЕС может готовить новый пакет санкций против России | 360°

Мир 23 сентября 2022, 19:00 Поделиться Telegram

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Viber Новые санкции сыграют против Европы. Российская экономика уже закалилась Доктор экономических наук Зубец: ЕС может придумать новые санкции только в ущерб себе РИА «Новости»

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Евросоюз может готовить новый пакет санкций против России, которые, вероятно, коснутся нефти, написали иностранные СМИ. Правда, эксперты уверены, что предыдущие ограничения лишь закалили российскую экономику. Теперь Европа может придумать очередные санкции лишь в ущерб себе.

Восьмой пакет санкций против России

Новые антироссийские ограничительные меры могут включать введение потолка цен на нефть и затронут сферу информационных технологий и кибербезопасности. Об этом сообщило издание The Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

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Кроме того, ЕС расширит черный список. Официально восьмой пакет санкций еще не анонсировали.

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Давление Польши и стран Балтии

Прибалтика и Польша настаивают на ужесточении санкций против России. Они предлагают запретить импорт алмазов и отключить большинство российских банков от системы SWIFT.

Правда, источники FT отметили, что достичь «единодушного согласия» по новым ограничениям Брюсселю будет непросто. Например, Венгрия выступает против санкций в энергетике.

РИА «Новости»

Санкции как ответ на референдумы

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что новые санкции ЕС против Москвы могут стать ответом на референдумы в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской области и части Запорожья. Правда, о каких именно ограничениях идет речь, он не стал уточнять. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, предложила установить дополнительный контроль за экспортом гражданских технологий ЕС в Россию.

Ранее Bloomberg сообщило об ускорении введения ценового потолка на российскую нефть. По данным издания, об этом решении объявят в течение нескольких недель. Однако само СМИ сомневается в успехе такой инициативы, поскольку потребности государств ЕС в нефти никто не отменял.

Ограничения по типу матрешки

Запад постоянно изобретает все новые ограничения, которые напоминают матрешку. Об этом «360» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Каждый пакет — более маленькая матрешка, конкретизирующая какие-то предыдущие санкции. Но всеобъемлющие санкции первого, второго и частично третьего пакета, как оказалось, не работают. Это тот механизм, который не работает принципиально по отношению к российской экономике», — пояснил он.

По словам эксперта, российская экономика продемонстрировала повышенную сопротивляемость к внешним санкциям. За время ограничений прошел адаптационный период к ним. В итоге экономика лишь укрепилась, поэтому очередные меры не окажут особого воздействия.

Прежде всего возьмем нефть. Считается, что это основа нашей экономики. <…> И если они нанесут удар по нашему энергетическому комплексу, то подорвут все основы и устои нашей экономики. Попробовали это сделать — ничего не получилось. Кроме того, самому Западу нужны эти источники в каком-то объеме, все это оказалось достаточно легко переключить на восточные и другие рынки Михаил Беляев.

РИА «Новости»

Санкции в ущерб ЕС

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России доктор экономических наук Алексей Зубец подчеркнул, что в восьмом пакете санкций нет ничего нового.

«ЕС ничего не может предложить. Это говорит о том, что основные санкции уже приняты. <…> Новые Европа может придумать только в ущерб себе. Речь идет о том же ценовом потолке на нефть, когда европейские компании захотят покупать ее, только если цена ниже определенного уровня. И их танкеры и страховые компании не будут перевозить и страховать нефть, если ее цена выше потолка», — пояснил он.

Но так как нефтяные флоты в большей степени контролируют греки, киприоты и представители других стран, эти перевозки попадут под санкции. В итоге Россия должна будет или подчиниться потолку, или прекратить поставки с помощью европейских судов. Правда, закончится все повышением цен на мировом рынке.

Тем временем ограничения на импорт алмазов Зубец считает достаточно странной мерой.

«Во-первых, проследить распространение по миру бриллиантов и алмазов невозможно. Во-вторых, это несерьезные суммы, никакого ущерба российской экономике это не несет», — заключил он.

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