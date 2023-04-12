Эксклюзив 12 апреля 2023, 11:27 Новые проблемы от украинской земли. Чего хотят, но боятся польские власти Политолог Пашковский: Польша хотела бы забрать земли Украины, но с минимумом населения РИА «Новости»

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Тема новой Речи Посполитой стала, пожалуй, самой обсуждаемой в последние дни в польских СМИ. Одно из изданий сообщало, что украинский президент Владимир Зеленский пообещал польскому лидеру Анджею Дуде территорию Западной Украины за помощь против России. Это было бы очень привлекательно для властей Польши, но есть одна проблема, из-за которой они будут действовать очень осторожно, рассказал в беседе с «360» политолог Евгений Пашковский.

Далее — его прямая речь.

В настоящее время интересы Украины заключаются в том, чтобы вовлечь Польшу в конфликт с Российской Федерацией, потому что у поляков есть достаточно большая армия, которая насчитывает 250 тысяч человек. Польша активно милитаризуется. А Украина стремится к тому, чтобы расширить и интернационализировать конфликт.

С другой стороны, есть и интересы Польши, которые заключаются в том, чтобы забрать себе как можно больше украинских территорий с минимальным количеством населения.

В противном случае в стране появится большая автономная территория бывшей Украины, которая будет настроена по меньшей мере антипольски, а то и крайне ксенофобски по отношению к полякам.

Что больше всего пугает поляков

Здесь может повториться история 1920 года, когда по итогам советско-польской войны в составе Польши оказались значительные территории бывшей Российской империи и Австрийской Галичины. И жители этих территорий, находясь в составе Польши, начали борьбу с поляками, были нападения на польских жандармов, польских учителей и колонистов, которые заселяли эти территории. И вот эта ситуация с возможной повстанческой или сепаратистской деятельностью украинцев поляков весьма пугает.

Им, конечно, хотелось бы забрать территорию себе, но они не знают, что делать с населением. Они выжидают. Для них крайне выгодно, чтобы проходила мобилизация украинцев, чтобы мужское население, которое потенциально может оказывать сопротивление полякам, было в той или иной степени выбито.

Пока Варшава будет действовать рационально

Поэтому Польша будет придерживаться позиции как можно меньшего участия в конфликте до определенного момента. Потом будет планировать забрать себе эти территории, но при этом с минимальным количеством населения, потому что это будет для них большой опасностью.

Так что поляки будут действовать достаточно рационально. С другой стороны, нельзя исключать, что если украинское государство коллапсирует, им придется брать под контроль эти территории. Но здесь опять есть проблема. И она состоит в том, как их инкорпорировать в состав Польши.