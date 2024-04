Украинская армия получила модель нового беспилотника, который способен преодолеть расстояние в три тысячи километров. Ради этого украинские власти инвестировали в разработку дрона сотни миллионов долларов. Где сделали и собирали новые БПЛА — неизвестно, англоязычное издание The Economist сообщило лишь, что их «производят полдюжины фирм».

Зато никто не скрывает, для чего предназначены дроны, «способные достигать целей даже в Сибири». Украинцы планируют расширение программы создания беспилотников в ближайшие месяцы и напрочь игнорируют недовольство Запада, в частности Белого дома, их налетами на российскую нефтяную и военную инфраструктуру.

Однако армия России результативно и сторицей отвечает на такие удары. Трипольскую ТЭС, самую мощную электростанцию в Киевской области, не спасли от гибели даже ЗРК Patriot, хотя энергетический объект находился в зоне досягаемости этих хваленых американских комплексов.

Сегодня украинская сторона уже запускает беспилотники, которые долетают до Башкирии, напомнил «360» капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин. Три тысячи километров — это серьезное расстояние, и дрон для таких полетов нужен особенный.

Едва ли беспилотник, которым поспешили похвастать украинцы, похож на американский Global Hawk — слишком дорого будет обходиться его эксплуатация, отметил военный эксперт.

К тому же крупный аппарат заметен на низких высотах, а на больших его засекут средства ПВО. В любом случае подобный БПЛА непременно собьют.

По словам эксперта, дальнолетные дроны производят прежде всего в США. Их БПЛА постоянно кружат над Черным морем, они могут довольно долго находиться в воздухе, имеют высокие скоростные характеристики. Похожие разработки ведет Израиль, плотно занимаются этим вопросом Китай и Европа.

«У России есть тяжелый ударный БПЛА С-70 „Охотник“. Он может действовать как самостоятельно, так и в связке с многоцелевым истребителем пятого поколения Су-57. По сути дела, наш беспилотник — уникальный аппарат. За время СВО российские разработчики сделали гигантские шаги вперед», — подчеркнул Дандыкин.