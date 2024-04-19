Мир 19 апреля 2024, 18:01 Беспилотник до Сибири. Новые дальнобойные дроны ВСУ — миф или реальность? Военный эксперт Дандыкин: дальнобойный дрон ВСУ будет слишком дорогим и заметным Инструктор с беспилотником для обучения украинских солдат ВСУ. Oleksandr Rupeta / Global Look Press

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Украинская сторона получила новые дроны, которые, как утверждают, могут долететь до Сибири. Пока это выглядит хвастовством: слишком большой должна быть машина и ее наверняка заметят. К тому же в чем смысл отправлять настолько дорогой БПЛА в полет в один конец? Даже если ВСУ и правда обзавелись подобной техникой, российской армии есть чем ее уничтожить.

Новые БПЛА для Украины: что о них известно

Украинская армия получила модель нового беспилотника, который способен преодолеть расстояние в три тысячи километров. Ради этого украинские власти инвестировали в разработку дрона сотни миллионов долларов. Где сделали и собирали новые БПЛА — неизвестно, англоязычное издание The Economist сообщило лишь, что их «производят полдюжины фирм».

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Зато никто не скрывает, для чего предназначены дроны, «способные достигать целей даже в Сибири». Украинцы планируют расширение программы создания беспилотников в ближайшие месяцы и напрочь игнорируют недовольство Запада, в частности Белого дома, их налетами на российскую нефтяную и военную инфраструктуру.

Однако армия России результативно и сторицей отвечает на такие удары. Трипольскую ТЭС, самую мощную электростанцию в Киевской области, не спасли от гибели даже ЗРК Patriot, хотя энергетический объект находился в зоне досягаемости этих хваленых американских комплексов.

Каким может быть новый дрон ВСУ: аналоги в мире

Сегодня украинская сторона уже запускает беспилотники, которые долетают до Башкирии, напомнил «360» капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин. Три тысячи километров — это серьезное расстояние, и дрон для таких полетов нужен особенный.

Беспилотник должен иметь достаточно большой запас топлива и быть достаточно габаритным, потому что запускать его с пятью или даже десятью килограммами взрывчатки нет никакого смысла. И стоить такой БПЛА будет очень много. Василий Дандыкин

Едва ли беспилотник, которым поспешили похвастать украинцы, похож на американский Global Hawk — слишком дорого будет обходиться его эксплуатация, отметил военный эксперт.

К тому же крупный аппарат заметен на низких высотах, а на больших его засекут средства ПВО. В любом случае подобный БПЛА непременно собьют.

Американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk считается самым большим серийным БПЛА в мире. Его длина — 13,3 метра, размах крыльев — около 35 метров, взлетный вес — почти 15 тонн. Дрон способен нести полезную нагрузку массой до 900 килограммов. Радиус действия — приблизительно 5500 километров с 24-часовым пребыванием в зоне назначения. Одна такая «птица» (в зависимости от модели) стоит от 140 миллионов, а час работы — 24 тысячи долларов.

По словам эксперта, дальнолетные дроны производят прежде всего в США. Их БПЛА постоянно кружат над Черным морем, они могут довольно долго находиться в воздухе, имеют высокие скоростные характеристики. Похожие разработки ведет Израиль, плотно занимаются этим вопросом Китай и Европа.

«У России есть тяжелый ударный БПЛА С-70 „Охотник“. Он может действовать как самостоятельно, так и в связке с многоцелевым истребителем пятого поколения Су-57. По сути дела, наш беспилотник — уникальный аппарат. За время СВО российские разработчики сделали гигантские шаги вперед», — подчеркнул Дандыкин.

Российский тяжелый беспилотник «Альтиус». Фото: Ministry of Defence of the Russian / Global Look Press

Запад помогает Украине в разработках

Современные военные дроны стараются модифицировать согласно наиболее востребованным тактико-техническим характеристикам, пояснил завкафедрой РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин.

Есть беспилотники, которые готовят с тем, чтобы их можно было как можно дальше забросить на территорию противника, максимально заполнить боевой нагрузкой и снабдить всей необходимой авионикой, чтобы обеспечить качественный пролет на большое расстояние. Андрей Кошкин

Над такими задачами работают все экономически развитые страны. Украина же в первую очередь делает запрос именно на то, чтобы ее беспилотники могли как можно дальше пролететь на территорию России и выполнить свою террористическую задачу, отметил собеседник «360».

«Коллективный Запад способствует этому, хотя заявляет, что не вооружает ВСУ подобными дальнобойными беспилотниками. Однако Украина чрезвычайно старается получить новейшие разработки и не стоит за ценой. Я вижу здесь солидную помощь со стороны западных держав», — сказал Кошкин.

Как перехватывают украинские дроны

Кошкин уточнил, что российские специалисты не прекращают работу, совершенствуя системы радиоэлектронной борьбы, чтобы перехватывать вражеские дроны. В этом помогают и космические войска, которые с помощью спутников помогают обнаружить БПЛА. Но и разработчики беспилотников не стоят на месте.

Сегодня элементы искусственного интеллекта весьма активно используют в дронах, что повышает их технические характеристики. Например, на некоторых отрезках полета БПЛА не пользуются информацией GPS — идут без связи, автономно, по выбранному маршруту с помощью ИИ. Так их можно засечь только визуально. Андрей Кошкин

Россия не отстает от технических трендов и задействует ИИ, чтобы повысить живучесть и боеспособность своих беспилотников, сохраняя в этой области определенное преимущество, подытожил собеседник «360».