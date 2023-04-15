Мир 15 апреля 2023, 16:08 Новое громкое покушение в Японии. После гибели Абэ новой мишенью стал Кисида Политолог Казаков: Япония не откажется от традиции выступления политиков перед электоратом Flickr

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В Японии оперативно задержали предполагаемого организатора взрыва рядом с местом выступления премьер-министра Фумио Кисиды. Известно, что никто не пострадал. Мотивы преступника пока не установили. Летом минувшего года страну потрясло убийство бывшего главы правительства Синдзо Абэ. Система безопасности должна была сделать выводы. Однако случившееся в Вакаяме показало, что правоохранителям еще есть над чем работать.

Подробностей о взрыве пока немного. Известно, что организатору 24 года. Его зовут Рюдзи Кимура. Произошедшее «360» обсудил со старшим научным сотрудником Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олегом Казаковым.

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Эксперт рассказал об особенностях политической жизни страны, организации публичных выступлений высокопоставленных лиц и отношении к Кисиде в обществе.

Далее — его прямая речь.

Нарушение демократических традиций недопустимо

Информация о ЧП пока неполная, да и вряд ли мы сейчас можем дать квалифицированную оценку произошедшего — была ли это попытка навредить жизни именно премьер-министра или это были какие-то разборки местного значения. Сейчас все обстоятельства будут выяснять соответствующие службы после допроса задержанного.

В Японии политики высокого ранга всегда общаются с избирателями, причем это делается в достаточно тесной, доверительной обстановке. Это важно для них.

И даже после трагических событий с Синдзо Абэ такая схема работает с электоратом в Японии, она не прекращалась и не будет никогда прекращаться.

В этой стране недопустимо нарушать те демократические традиции избрания политиков, которые сформировались после Второй мировой войны.

Возвращаясь к ЧП в Вакаяме, можно сказать, что пока мы знаем только то, что был некий взрыв — предположительно, дымовой шашки.

Важно, что никто не пострадал. Думаю, надо дождаться в ближайшее время ответов на вопросы, кто это сделал и зачем, и потом делать выводы, насколько этот инцидент является показательным для японских реалий сегодняшнего дня.

Возможные причины взрыва в Вакаяме

Не исключаю, что может быть несколько вариантов — это и проверка системы безопасности человеком психически ненормальным, или просто психически нездоровый человек решил так выразить свое возмущение.

Пока в Японии не делают публичных заявлений о том, кто и почему за этим стоит. Потому что если политик скажет одно, а на самом деле было другое, его деятельность на этом поприще может очень быстро закончиться.

Я думаю, что в ближайшее время будет поступать дозированная информация о том, что сказал задержанный на допросе и подтверждаются ли его слова теми оперативно-разыскными мероприятиями, которые предпримет полиция Японии.

Думаю, что инцидент показательный в свете начавшихся переговоров в рамках «Большой семерки». И Япония очень активно занималась обеспечением безопасности этого большого мероприятия, где является председателем.

Такое небольшое происшествие на фоне этого, наверное, показывает, что существуют определенные угрозы. Поэтому и общество, и полиция будут с еще большим вниманием относиться к вопросам безопасности, касающимся и высокопоставленных японских лиц, и гостей, которые приедут в страну на саммит G7.

Как охраняют японских политиков

Япония вообще живет своими регламентами. В стране есть несколько уровней безопасности, связанных с проведением общественных мероприятий. В данном случае оно было политическим.

Аналогичная ситуация была с бывшим премьером Абэ. То есть Кисида приехал поддержать коллегу по партии, и произошло то, что произошло. Тут есть ответственность организаторов, местной полиции и со стороны тех людей, которых выделяют для обеспечения безопасности чиновников высокого ранга. Это коллективная работа.

Но, повторюсь, есть определенный конфликт интересов. И он в том, что японские политики обязаны быть на передовой — такова природа демократии Японии. Они всегда выступают перед своим электоратом. Это всегда некая трибуна, и люди, которые стоят рядом с ней, слушают того, за кого могут голосовать.

Такую схему в Японии не могут ликвидировать по той простой причине, что это часть политической системы страны, которая является в высокой степени демократической.

Политика Кисиды нравится не всем

В Японии не все довольны действиями Кисиды по разным направлениям. В стране происходят сложные экономические процессы, повышаются цены на продукты питания, на различные услуги. Конечно, это крайне неприятно для японцев.

Опросы общественного мнения тоже показывают, что в разные моменты уровень поддержки премьер-министра и правящей партии то падает, то чуть поднимается. Процесс достаточно волатильный.

Японцы очень живо реагируют на какие-то действия со стороны руководства, во-первых. А во-вторых, в стране очень часто проводят опросы — это тоже часть культурной и политической жизни, почти все газеты, все телевизионные станции их устраивают.

И результаты, как правило, становятся известны общественности. От них отталкиваются в том числе и политики, которые отслеживают, как к ним относятся в текущий момент.

Учитывая эти данные, политические деятели либо начинают более подробно объяснять, почему они делают то, а не это, либо принимают кардинальные решения. Ранее, например, когда поддержка премьера оказывалась на уровне 20% и ниже, он просто уходил со своей должности.

Поэтому такие опросы могут быть индикатором и механизмом решения политических проблем. Конечно, сейчас в Японии достаточно напряженная обстановка, это вызвано рядом причин. Среди них — угроза со стороны Северной Кореи и Китая.

Политика Японии в отношении России тоже сказывается на настрое и состоянии общества. Нервная атмосфера, которая сложилась в мире в контексте геополитической ситуации, в том числе проецируется и на Японию в каком-то смысле.