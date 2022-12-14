Мир 14 декабря 2022, 19:23 💥 Новая холодная война США с Россией становится официальной Публицист Новоселов: холодная война США с Россией становится официальной Unsplash

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На днях американский конгресс рассмотрел законопроект под названием «Противодействие враждебной активности России во всем мире». Законодатели поручили Госдепартаменту подготовить и представить стратегию и план реализации стратегии по противодействию «враждебному влиянию Российской Федерации и ее доверенных лиц в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в других регионах». О том, как холодная война становится официальной, публицист Иван Новоселов рассказал в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Хотя такие слушания обычно не привлекают внимания публики, этот конкретный законопроект может стать очень важным, поскольку фактически возвращает мир в эпоху холодной войны.

Законопроект определяет «враждебное влияние» как военную помощь, инвестиции в стратегические отрасли и горнодобывающую промышленность и даже сотрудничество в области информационных технологий. Он предполагает вторичные ограничительные меры против правительств и государственных деятелей из стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и других регионов, вовлеченных в торговые операции и другие запрещенные действия в пользу связанных с Россией лиц и организаций, на которых наложены санкции США.

Проще говоря, Соединенные Штаты официально объявляют Россию своим противником и собираются потребовать от стран третьего мира сделать выбор между собой и Россией. Третьего варианта не дано: сотрудничество любого государства с Россией будет подразумевать наложение на эту страну американских санкций.

Такого давления на страны третьего мира не было даже в период настоящей холодной войны. Технически этот законопроект означает, что США будут иметь право накладывать санкции даже на таких деятелей, как председатель КНР Си Цзиньпин или премьер-министр Индии Нарендра Моди, и на их страны просто за то, что они встречаются с Владимиром Путиным или официальными российскими лицами.

РИА «Новости»

Поскольку это просто невозможно, применение вторичных санкций по умолчанию будет выборочным и откроет очень широкие возможности для коррупции среди тех, кто будет принимать решение ввести их.

Если этот законопроект примут в нынешнем виде, он может стать последним гвоздем в гроб западного миропорядка во главе с США. Странам третьего мира уже не нравятся постоянные попытки Запада и США применять их правила и законы везде. И теперь чаша их терпения может переполниться.

РИА «Новости»

Такие страны, как Китай, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия, Турция и другие региональные державы, могут открыто проигнорировать новый американский закон и показать тем самым пример остальному миру. Если же их примеру последуют другие, более слабые государства, США придется или добровольно изолироваться от половины мира, или признать свое поражение.

Однако этот законопроект еще не приняли — возможно, и не примут вовсе или примут в более мягкой форме.

Тем временем конгресс одобрил еще одну интересную резолюцию, в которой просит президента США и поручает министерству обороны и Госдепартаменту предоставить Палате представителей копии всех документов, протоколы всех разговоров и все финансовые документы, связанные с передачей государству Украина военной, гражданской или финансовой помощи с 20 января 2021 года по 15 ноября 2022-го.

Сюрприз, сюрприз! Будет очень интересно, если это расследование окажется не фикцией, а очередным способом дискредитировать администрацию Байдена. Никаких концов на Украине совершенно точно не найдут.

Будем следить за развитием событий.