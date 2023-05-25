Эксклюзив 25 мая 2023, 16:01 Новая геополитическая конфигурация. Россия и Китай лишат США звания гегемона Политолог Маркелов: Россия запустила идею коллективного Востока Freepik

Читать 360tv в

Укрепление российско-китайского союза станет настоящим новым трендом в мировой геополитической конфигурации, объединив страны на Востоке, а также благотворно повлияет на обстановку в Африке. США этот сценарий не нравится, поэтому они стараются активно разжигать конфликты, чтобы не утратить звание гегемона, рассказал «360» политолог Сергей Маркелов.

Далее — прямая речь.

Укрепление союза Москвы и Пекина станет заявкой на создание новой мировой геополитической конфигурации. Россия уже запустила идею коллективного Востока, которой до этого не было.

Западным странам всегда было выгодно, чтобы на Востоке не договаривались между собой. Китай — отдельно, Япония — отдельно, как и Индия с Сингапуром, поэтому Запад подпитывал напряжение между этими государствами.

Как только Россия активизировала это направление, став для восточных стран экономическим и финансовым клеем, появился новый термин — коллективный Восток.

Хотят поссорить

Для Соединенных Штатов Америки главное направление — поссорить Россию с Китаем и Индией. Это тот треугольник, вокруг которого возник коллективный Восток. Где-то [хотят] наказывать Россию, а не наказывать Китай.

Внести дисбаланс в эту систему, напрягать Индию. Это самый важный вектор для американцев, чтобы страны в регионе постоянно ругались между собой.

США поддерживают конфликт между Индией и Пакистаном, стараясь все время вскрывать тихие конфликты и делать их громкими, чтобы страны начали между собой воевать.

Вторым направлением для США стал постоянный подогрев тихо тлеющих конфликтов на Востоке. Мы видим это ярко на примере Тайваня.

Они подкидывают дровишки своими заявлениями о военной помощи острову, не позволяют конфликту на Корейском полуострове угаснуть, постоянно делают провокации.

Freepik

Разделять и властвовать

Третьим направлением для США на Востоке стали экономические манипуляции и спекуляции. Каким-то странам кредиты дают, а каким-то — нет. Блокируют появление китайских технологий на европейском рынке.

Еще одно направление — создание провокаций в обществах этих государств. Например, вспомните историю с КНР, где в одном из регионов живут люди другой веры и есть определенное напряжение. В этом плане на Китай тоже давят.

Штаты стараются создавать брожение и напряжение в социумах восточных стран.

И мы же понимаем, что Китай и Россия глобально держат все настроения в Африке. Их заход на континент принесет покой и мир государствам, в половине которых люди каждый день воюют и убивают друг друга.