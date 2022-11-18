Эксклюзив 18 ноября 2022, 13:51 «Никакого единства нет». Почему США не вступились за Польшу после падения украинской ракеты Аналитик Ярошенко: США не хотят конфликта и просят Европу меньше говорить о ЧП в Польше

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Американские чиновники попросили союзников из Европы и офис президента Украины осторожнее говорить о падении ракеты в Польше. Причины такой директивы назвал «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко.

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Далее — прямая речь.

Атака по Польше, а не случайность

Соединенные Штаты назвали произошедшее в Польше ракетным инцидентом. Но это прямой, хладнокровный и расчетливый обстрел польской территории со стороны киевского режима.

Высокопоставленные американские чиновники обзвонили коллег в Европе и на Украине. Они попросили воздержаться от категоричных заявлений о причинах ЧП, пока не завершится расследование. Причины такой рекомендации, во-первых, в том, что США не готовы пойти на открытое столкновение. Во-вторых, не намерены заступаться за Польшу, которую считают европейской страной второго сорта.

Односторонний альянс

Американцы долгое время склоняли континентальную Европу к сотрудничеству, продвигая идею трансатлантического единства. Теперь она воплотилась в определенных экономических отношениях США и континентальной Европы, а также в создании военного альянса НАТО. В случае с падением ракеты проявилась суть этой идеи.

Никакого единства нет. Американцы не будут вписываться за европейцев, тем более второго сорта — поляков. Идея трансатлантического единства себя показала: это не более, чем инструмент для Штатов.

В понимании континентальных европейцев и англосаксов славяне и жители Восточной Европы — недоевропейцы. Ради них США не станут развязывать войну, использовать пятый пункт устава НАТО и вставать на защиту.

Выгодная прокси-война

Таким инструментом, как трансатлантическое единство, пользуются только тогда, когда это выгодно американцам. В противном случае, если есть риск глобальной катастрофы и серьезных последствий для США, они пытаются свести тему на нет.

В долгосрочные планы американцев не входит прямое противостояние с Москвой. Сейчас они ведут против нее прокси-войну руками киевского режима до последнего украинца. Это очевидно.

Прямое участие солдат НАТО, прежде всего из англосаксонских стран и континентальной Европы «первого сорта», например Франции и Германии, не входит в планы США. Если в западные страны пойдут гробы от противостояния с Россией, начнутся массовые волнения.

Западные обыватели отвыкли от войны и дискомфорта. Они живут в мире, где война — то, что происходит на телеэкранах и экранах гаджетов. Киевский ракетный удар попытался воплотить ее в жизнь. Конечно, Запад в лице США — главной западной страны — этому сопротивляется.

Место падения ракеты / Telegram

Борьба до последнего недоевропейца

Им очень нравится опосредованный конфликт. Американцы поставляют вооружение, зарабатывают на нем, при этом их избиратели не отдают свои жизни — это делают какие-то туземцы. Удобная ситуация, от которой Вашингтон не намерен отказываться.

Когда украинцы закончатся, НАТО начнет вести прокси-войну руками поляков или жителей Прибалтики. Если бы ракета упала в Германии, реакция была бы другой.

Но Запад будет до последнего оттягивать прямое вооруженное столкновение с Россией. По этой причине американцы настояли на том, чтобы снизить градус напряжения и признать, что ракета была украинской, но упала она в Польше случайно.