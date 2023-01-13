Эксклюзив 13 января 2023, 13:15 (обновлено: 13 января 2023, 14:35) Боевой дух ВСУ упал ниже плинтуса из-за огромных потерь. Никакие западные танки им не помогут Публицист Новоселов: никакие западные танки уже не помогут ВСУ Советский танк Т-72, который стоял на вооружении в Польше и был передан Украине. Подбит во время неудачного контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, сентябрь 2022 года / РИА «Новости»

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В начале января появились новости о том, что США отправят киевскому режиму очередной пакет военной помощи. На этот раз в него войдет около двух десятков боевых машин пехоты «Бредли», так что американцы продолжают расширять ассортимент поставок. Количество небольшое, так что погоды на фронте они не сделают, заявил публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Довольно тревожным может показаться сообщение Reuters о прибытии в Европу более 1800 единиц американской бронетехники, включая танки. Их доставляют через Нидерланды и Данию якобы с целью ротации, однако стоит отметить, что они направляются в Польшу и Литву, а эти страны известны своей русофобией и активной вовлеченностью в украинский конфликт.

Более того, Польша пообещала послать Украине несколько немецких танков. Можно предположить, что часть этих поставок дойдет до режима Владимира Зеленского. США пока не включают танки в официальную помощь, но Байден может объявить об этом в любой момент, причем танки будут уже на границе, а то и на территории Украины.

России лучше подготовиться к этому, хотя ситуация не так опасна, как может показаться. Вооруженные силы уничтожили много тысяч единиц украинской бронетехники, и новые поставки означают только то, что у ВСУ проблемы с техникой.

С танками сложилась похожая ситуация. Украина уже потеряла больше танков, чем у нее было на момент начала СВО. Советские запасы в Европе и странах бывшего СССР подходят к концу, а украинские возможности ремонта техники сильно ограничены из-за российских ракетных ударов. Поэтому у противника ожидаются сложности даже с обороной, не говоря уже о наступательных операциях.

Запад посылает военную помощь на Украину не чтобы помочь ей победить. Это невозможно и будет невозможно, даже если Штаты отправят туда все свои запасы. Цель — продлить агонию киевского режима для максимального ослабления России.

Тем не менее они не хотят отправлять туда собственные вооружения и технику, и на это есть причины. Во-первых, она намного дороже старых советских запасов. Склады Запада отнюдь не бездонны, ВПК нуждается в перестройке, поэтому большие поставки могут оставить их самих беззащитными.

В большом количестве можно ожидать только старую технику, стоящую в очереди на утилизацию. Кстати, России нужно не забыть потребовать с Запада утилизационный сбор.

Второй важный фактор — возможность потери имиджа. Уничтожение западных вооружений и техники российской армией наносит сильный удар по репутации НАТО. Более того, это создаст риски для военной промышленности Запада, поскольку если техника себя покажет плохо, ее будет сложнее продать по завышенной в десять раз цене.

Наконец, украинцы просто не обучены управлять западной техникой, а у их командования нет интуитивного понимания того, как использовать весь этот разнобой. К тому же у киевского режима сейчас другие проблемы: боевой дух ВСУ упал ниже плинтуса из-за огромных потерь, и никакая техника этого не изменит.

Так что даже если Джо Байден совсем съедет с катушек и пошлет на Украину американские танки, Россия с ними справится. Сейчас она может справиться с чем угодно.