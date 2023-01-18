Эксклюзив 18 января 2023, 15:58 Нидерланды планируют отправить на Украину Patriot — больше целей для российских ВКС Публицист Новоселов: поставленные на Украину ПВО Patriot станут легкой мишенью для ВС РФ Defense.gov

Читать 360tv в

Власти Нидерландов выступили с заявлением о намерении расширить военную помощь Украине. Совместно с Германией они предложили принять участие в проекте «ПВО Patriot». В случае, если Запад все же поставит их официальному Киеву, пройдут годы, прежде чем бойцы ВСУ научатся управлять ими. Кроме того, эти комплексы станут легкой мишенью для ВС РФ. Об этом в эксклюзивной колонке для «360» заявил публицист Иван Новоселов.

Далее — прямая речь.

Реклама

«Обещать не значит жениться»

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с туманным заявлением о расширении военной помощи Украине и выразил желание «принять участие в проекте „ПВО Patriot для Украины“» вместе с Германией. Он не сказал прямо, что голландские Patriot поедут на Украину, однако Зеленский поспешил расстелиться в благодарностях, так что можно предположить, что все-таки поедут.

Реклама

Таким образом, Украине обещали уже целых три комплекса Patriot. Конечно, обещать не значит жениться, но, допустим, их все-таки поставят.

Изменит ли это что-нибудь для Украины? Не особенно, и не стоит рассматривать это как нечто большее, чем жест.

Вопрос в качестве

Первая проблема связана с качеством. Хотя американский ВПК организовал Patriot масштабную рекламную кампанию, эти батареи — не панацея и не супероружие. Это просто современные комплексы ПВО, которые можно сравнить с модифицированными российскими С-300 и которые уступают С-400.

Параметры зависят от модификации, и что-то подсказывает, что Запад не пошлет на Украину самые последние модели. Причем даже эти последние модели показали неспособность справляться с самодельными дронами в йеменском конфликте.

Кроме того, даже последние модификации батарей Patriot не способны перехватывать гиперзвуковые цели. К тому же это медленные и неуклюжие комплексы, которые будет сложно вывести из-под ответного удара в случае обнаружения.

Нехватка боеприпасов

Вторая проблема связана с количеством. Даже если бы это были лучшие западные системы ПВО, их всего три. Три, конечно, лучше одной, но не намного.

До начала конфликта у Украины имелось более ста комплексов С-300, и более половины из них уже выведены из строя российскими ударами. Остальные находятся в плачевном состоянии, и у Украины не хватает для них боеприпасов. Именно это и стало главной причиной, по которой Украина так клянчит западные системы ПВО.

Что до немногих оставшихся С-300, то Украина прячет их в городах, игнорируя безопасность гражданского населения. Это единственная причина, по которой они еще не уничтожены.

Тренировочная мишень

Третья проблема связана с использованием. Для эксплуатации современных систем ПВО требуются большие и хорошо обученные команды, без которых батареи будут бесполезны. Западные страны планируют провести для украинцев экспресс-курсы, но чему-то научиться на них непросто. Если даже знакомые украинцам ракеты С-300 периодически залетают в соседние страны и падают на городскую застройку, тяжело представить, что же будет с незнакомым оружием.

Однако главная проблема связана со временем. Даже с экспресс-курсами поставка займет около полугода. Эти комплексы просто не прибудут вовремя. Как сказал Владимир Путин, Россия не планирует растягивать этот конфликт на много лет.

Так что, если и когда эти батареи Patriot все же прибудут на Украину, они будут отличной тренировочной мишенью для российских ВКС или дронов. Было бы очень приятно уничтожить комплекс стоимостью более миллиарда долларов дроном, который стоит от силы 10 тысяч.