Эксклюзив 28 декабря 2022, 21:24 «Ничего не закончилось». Решение Италии ввести тест на COVID-19 для туристов из Китая назвали оправданным Врач-эксперт Пестерев: пандемия коронавируса не закончилась, рассблабляться не стоит Tai’s Captures / Unsplash

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Всех пассажиров, прибывающих из Китая в Италию, обяжут сдавать тест на коронавирус. Распоряжение подписал глава Минздрава республики Орацио Скиллачи, сообщил ТАСС. Исследование заставят проходить и тех туристов, кто прибудет в страну транзитом через КНР. Так власти пытаются защитить население и предотвратить распространение COVID-19. Врач-эксперт Тимур Пестерев рассказал «360», что в решении итальянских властей нет предвзятости, потому что об окончании пандемии не заявляло еще ни одно государство.

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Далее — его прямая речь.

А кто-то объявлял о конце пандемии коронавируса? О конце пандемии никто не объявлял, в странах централизованно не говорили о том, что они полностью перестали регистрировать случаи [новых заражений].

Они перестали целенаправленно отслеживать и публиковать эту информацию, но я как с того момента не расслаблялся, и сейчас бы, наверное, расслабляться не стал. Еще ничего не закончилось — просто вирус, может быть, немного поменялся. Люди так же болеют, просто дело в количестве и тяжести.

Здесь надо понимать эволюционные стратегии вируса — он может заражать больше людей, но они легче болеют, и умирает примерно то же количество людей (может быть, чуть меньше). И он может вызывать больше смертей, но тогда он хуже распространяется. Здесь просто смещается баланс от второй стратегии к первой, вот и все.