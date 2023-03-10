Эксклюзив 10 марта 2023, 13:56 «Ничего личного, просто бизнес». Турция приостановила параллельный импорт в Россию, чтобы заработать Политолог Дудчак: Турция решила заработать на параллельном импорте товаров в России

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Турция полностью не останавливала транзит санкционных товаров в России по параллельному импорту, но захотела на этом заработать, рассказал «360» политолог и экономист Александр Дудчак. По его словам, власти республики не против таких поставок, но теперь рассчитывают получать от этого дополнительный доход.

Заработать на России

Специалист рассказал, что ситуация попросту выгодна Турции, а чтобы оправдаться перед Россией страна может пожаловаться на давление со стороны США. Дудчак отметил, что теперь в республике хотят получить дополнительные средства за растаможивание, получение сертификатов, а также намекают на уплату НДС.

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«Турки просто хотят заработать еще и на этом. Уникальные люди, они умудряются на всем заработать, но ничего личного, просто бизнес. Нет слов. Параллельный импорт не прекращается, даже наоборот — „Везите-везите, только <…> заплатите нам НДС“», — объяснил ситуацию политолог.

Турция ищет свою выгоду

Он добавил, что Турция не пойдет на уступки ради поддержания дружественных отношений с Россией. По словам Дудчака, турецкие власти идут навстречу только тогда, когда это выгодно им. Так же они повели себя и в случае с зерновой сделкой. Эксперт подчеркнул, что следует отменить ее. Он уточнил, что Турция — вторая или третья страна по объему получаемого зерна с Украины.

«Турки — молодцы, конечно, они и там зарабатывают. Кстати, вся мука на Украине 100% делается из украинского зерна, но в Турции. Вся мука на Украине — турецкая, из своего материала. От турков ждать, что они пойдут навстречу для того, чтоб поддержать дружеские отношения — бессмысленно», — подытожил специалист.

Ранее стало известно, что Турция приостановила транзит подсанкционных товаров в Россию. Это решение стало неожиданностью для участников рынка, которые уже начали поиск альтернативных маршрутов поставок.