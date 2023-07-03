Эксклюзив 03 июля 2023, 14:02 Ни свободы, ни равенства, ни братства. Колониальные настроения спровоцировали погромы во Франции Политолог Колчин: охватившие Францию беспорядки грозят развалом Евросоюза РИА «Новости»

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Продолжающиеся во Франции беспорядки, после того как сотрудник полиции застрелил 17-летнего подростка алжирского происхождения, грозят перерасти в раскол политических элит и затем в гражданскую войну. Об этом в беседе с «360» заявил политолог Петр Колчин.

Далее — прямая речь.

Общество стран Запада расколото, грани этого раскола — и этнические, и религиозные, и экономические факторы. Различные народы, составляющие население определенных стран, фактически конкурируют друг с другом и не сплачиваются в единые социально-политические конструкты.

В случае Франции сложилась ситуация, что арабы и лица африканского происхождения, которые не одно поколение живут в стране, никак не интегрируются в местную политическую нацию и продолжают существовать в своих этнокультурных и этнополитических сообществах.

Эти сообщества воспринимают правительство как угрозу, как определенное враждебное формирование, а этнические французы относятся к арабам и африканцам снисходительно, глядя на них сверху вниз, продолжая их воспринимать как жителей колонии. Такое явление охватывает многие сферы жизни — от образования и государственной службы до банального восприятия полицией.

Французы все так же видят в фактически своих же согражданах людей второго сорта. Поэтому среди арабов и африканцев, живущих в этой республике, возникает вполне логичное стремление к справедливости и равенству, свободе и братству, на котором строилась политическая нация во времена Французской революции. На лозунгах, которые были заложены в основание современной страны. Но предоставить им эти гарантии сегодня никто не может.

Эти кризисные и противоречивые процессы нельзя назвать уникальным событием для Франции. Они охватывают и Бельгию, и Нидерланды, и Люксембург, и Германию, и Швейцарию — все государства, где мигранты не могут интегрироваться в общество из-за сохраняющихся в нем настроений шовинизма, национализма и культа западной исключительности.

Современные протесты во Франции — показатель определенного разлома, который существует не одно десятилетие, и с каждым годом градус конфликта в обществе будет нарастать.

Французское правительство не стремится как-то купировать эту проблему и пытается задавить протестующих своей политической волей, авторитетом и дубинками полицейских. Далее может последовать только эскалация, только продолжение определенных процессов, которые выйдут за рамки этнического и охватят политический спектр. Запрос на справедливость могут поддержать левые силы, а в защиту порядка и правительства выступят правые силы.

Горящие автомобили во время беспорядков в Нантере — административном центре департамента О-де-Сен, одном из крупнейших пригородов Парижа, 29 июня 2023 года / РИА «Новости»

Итогом может стать гражданская война, которая продлится не один год, а в случае возрастания конфликта все существование Евросоюза окажется под угрозой.

Конфликты Франции не уникальны, но то, что география процессов расширилась на другие страны, показало: дефрагментация европейского социума носит наднациональный характер.