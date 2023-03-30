Мир 30 марта 2023, 17:19 Ширма, повестка или настоящая борьба? Независимость Шотландии будет отстаивать потомок пакистанских мигрантов Историк Охошин: новый премьер Шотландии Юсаф использует тему независимости как ширму Хамза Юсаф — шотландский политик, занимавший пост министра здравоохранения и социального обеспечения с 2021 года / Викимедиа

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Правительство Шотландии возглавил Хамза Юсаф, выступающий за независимость от Великобритании. Он получил этот пост в трудной борьбе с «народным» кандидатом Кейт Форбс. Получится ли у потомка угнетенного когда-то британцами народа расколоть бывшую метрополию и почему многие шотландцы недовольны намерениями избранного главы правительства?

«Партийный» кандидат против «народного»

Хамза Юсаф, который, как считалось, должен был с легкостью выиграть выборы, вдруг обрел серьезного соперника в лице министра финансов и экономики Кейт Форбс. Однако 37-летнему политику, занимавшему пост министра здравоохранения и социального обеспечения с 2021 года, удалось обойти ее на четыре процентных пункта.

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Если посмотреть на ход голосования за кандидатов, мы увидим, что Форбс и Юсаф шли к финишной прямой практически вровень, отметил в разговоре с «360» старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

Выступление Форбс на конференции SNP 2018 / Википедия

Бывший представитель Шотландской национальной партии (ШНП) по вопросам обороны Стюарт Кроуфорд заявил местным СМИ, что с самого начала было ясно: Юсаф пользовался поддержкой «старших товарищей» по партии и внутренней клики как кандидат, который будет стремиться продолжить работу ушедшего в отставку первого министра Николы Стерджен. Именно эта поддержка оказалась решающей.

В то же время голосование, по мнению Кроуфорда, указывает на то, что Кейт Форбс была более популярна среди широкой публики.

Викимедиа

Возможно, свою роль сыграло как происхождение Юсафа, так и его радикально-либеральные политические устремления, которые большому числу шотландцев показались «ту мач».

Например, новоизбранный глава правительства ратует за создание государственной программы по смене пола для всех местных школьников.

«В любом случае соотношение было 52 к 48%. Это свидетельствует о глубоком расколе внутри ШНП на сторонников продолжения борьбы Эдинбурга и Лондона по вопросу повторного референдума о независимости и гендерной реформе с одной стороны и сторонников традиционных ценностей, которые хотят добиться стабильного социально-экономического развития региона и не усиливать конфронтацию с Лондоном — с другой», — охарактеризовал внутриполитическую ситуацию в регионе Охошин.

Обозреватель Дмитрий Бавырин в своей статье для газеты «Взгляд» отметил, что триумф Хамзы Юсафа — «праздник еще и на улице [премьер-министра Великобритании] Риши Сунака».

«Особенно если раздрай дойдет до раскола ШНП на традиционных национал-сепаратистов и нетрадиционных — с BLM, сменой пола для детей, расовым разнообразием без явной необходимости и прочей „повесточкой“», — написал он.

Риши Сунак / Викимедиа

Ширма независимости

Многим в Шотландии не нравится, что Юсаф уделяет больше внимания вопросам независимости, нежели социально-экономическим проблемам. Это, конечно, подмечают оппоненты политика. Так, лидер местных консерваторов Дуглас Росс выразил уверенность, что Юсаф не способен объединить страну.

«Он не будет фокусироваться на больших проблемах, стоящих перед нашей экономикой», — сказал Росс.

Между тем социально-экономических проблем в Шотландии хватает. По последним данным общественного здравоохранения, почти 12 тысяч человек никак не дождутся социальной помощи.

Кроме того, общебританский тренд на рост «стоимости жизни», естественно, не обошел стороной северную часть Соединенного Королевства.

freepik

В краткосрочной или среднесрочной перспективе реальных шансов добиться независимости Шотландии нет, подчеркнул Олег Охошин. Скорее всего, Юсаф старается использовать все повестки сразу для укрепления собственных позиций, поскольку предложить по-настоящему улучшить жизнь населения он не может.

«Шотландские националисты исчерпали все легальные возможности провести референдумы в обозримом будущем. Поэтому стремление Хамзы Юсафа двигаться в [русле тренда на независимость] свидетельствуют о том, что он не выработал комплексную программу реформ в Шотландии, которая была бы направлена на решение насущных проблем региона. Таким образом, независимость Шотландии будет использоваться им как ширма, чтобы оправдать свою некомпетентность в решении социально-экономических проблем», — подытожил кандидат исторических наук.