Эксклюзив 16 января 2023, 15:52 Незавидная роль Украины. Страну превратили в испытательный полигон Политолог Михайлов заявил, что Запад сделал из Украины полигон для испытания оружия РИА «Новости»

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Западные страны не интересуются судьбой жителей Украины, страну рассматривают исключительно в качестве учебного полигона для испытаний нового вооружения. Российская армия проявит себя в полной мере, дав понять Западу, какие риски грозят ему в случае прямого конфликта, заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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На мой взгляд, та точка зрения, что Украина стала полигоном для Запада, имеет под собой обоснование. Западные страны уже убедились в том, что их устаревшее оружие во многом уступает российскому вооружению, не говоря уже о новых типах военной техники в российской армии.

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Даже когда Запад передает Украине что-то поновее, то эта техника все равно уступает разработкам российской армии. Ее еще не проверили в боях между великими державами.

Запад понимает, что оружие пойдет на убой, но он увидит, как мы его поражаем и в каких местах.

Уже идут новые разработки, западные страны путем этих испытаний найдут слабые места в уже разработанных видах вооружений. В этом плане Украина является испытательным полигоном. Мы победим, иного выбора нет. Запад станет дорабатывать свое вооружение, пытаясь найти противодействие нашим ракетным системам, комплексам противовоздушной обороны и так далее.

Повод для размышлений

Чем больше мы покажем своих возможностей, не раскрывая все типы имеющихся вооружений, тем больше заставим Запад задуматься, стоит ли вступать в прямое боевое столкновение с Российской Федерацией. Так что украинская территория, которая останется ей, а не государством, может называться испытательным полигоном.

Очевидно, что Западу украинский народ безразличен, а на то, что будет с каждым украинцем, им наплевать.

А нам нет. Думаю, мы ускоримся, Вооруженные силы России предпримут максимум усилий для достижения задач, поставленных Верховным главнокомандующим в специальной операции.